Cenazeye giderken kaza yaptılar: Aynı aileden 2 ölü, 2 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilerek defalarca takla atan cipteki aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Erzurum’daki yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıkan Fuat Kavcı (32) idaresindeki 34 FEN 827 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu D-100 Kara Yolu Dutluk Köyü mevkiinde şarampole devrilerek defalarca takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Hikmet Kavcı (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kurtarılan Nezaket Kavcı (67) ve sürücü Fuat Kavcı ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine, Esen Sekmen (67) ise Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cip sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin cenazeleri Taşova Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Ciptekilerin Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.