  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsveçli profesörün ayrımcılığına uğradı! Bakan Çavuşoğlu o öğrenciyle görüştü

Araç sahipleri dikkat: Citroen, Seat, Volvo, Volkswagen, Peugeot...Sıfır araç, 2. el araç Ocak ayı fiyatları

Böyle hainlik ne görüldü ne duyuldu! Haluk Bayraktar canlı yayında sözde generalin neler yaptığını açıkladı

TBMM Başkanı Şentop'tan Davutoğlu'na tepki

Sözleşmeli personeller için kritik kanun TBMM'de kabul edildi

Rusya'dan beklenmedik flaş çıkış! 'İngiltere ve Almanya kırmızı çizgiyi aştı! Londra'yı haritadan sileriz..

Haluk Bayraktar yeni hedeflerini açıkladı

O ilimizde bulunan petrol rezervlerini taa 1956 yılında çizmişler! Çizen ülke şaşırtmadı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den SİHA açıklaması

Almanya'da Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten istifa geldi! Az önce istifasını duyurdu! Veda etti!
Yerel Cenazeye giderken kaza yaptılar: Aynı aileden 2 ölü, 2 yaralı
Yerel

Cenazeye giderken kaza yaptılar: Aynı aileden 2 ölü, 2 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilerek defalarca takla atan cipteki aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 08:25:00 -
Cenazeye giderken kaza yaptılar: Aynı aileden 2 ölü, 2 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilerek defalarca takla atan cipteki aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Erzurum’daki yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıkan Fuat Kavcı (32) idaresindeki 34 FEN 827 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu D-100 Kara Yolu Dutluk Köyü mevkiinde şarampole devrilerek defalarca takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada Hikmet Kavcı (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kurtarılan Nezaket Kavcı (67) ve sürücü Fuat Kavcı ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine, Esen Sekmen (67) ise Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cip sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin cenazeleri Taşova Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Ciptekilerin Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23