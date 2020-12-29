  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cenazelerinin karıştığını definden sonra öğrendiler
Aktüel

Cenazelerinin karıştığını definden sonra öğrendiler

Tekirdağ'da işlemlerinin ardından Sakarya'nın Karasu ilçesindeki yakınlarına teslim edilen ve defnedilen cenazenin farklı bir kişinin naaşı olduğu anlaşıldı - Mezardan çıkarılan cenaze, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait nakil aracıyla gönderildiği ailesine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 19:22:23 -
Cenazelerinin karıştığını definden sonra öğrendiler

SAKARYA (AA) - Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden annelerinin cenazesini teslim alan Sakaryalı bir aile, defin işleminin ardından cenazelerinin karıştığını öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Tekirdağ'daki bir özel hastanede Kovid-19 tedavisi gören anneleri Fatma Patan'ın (64) ölüm haberi Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Aile, Kovid-19 önlemleri kapsamında teslim aldıkları cenazeyi Yeni Mahalle Mezarlığı'nda defnetti.

Aile bir süre sonra hastaneden aldıkları telefonla annelerinin bugün vefat ettiğini, gönderilen cenazenin ise kalp krizi sonucu ölen Hülya Fatma Avlaç'a (49) ait olduğunu öğrendi.

Aldıkları haberle adeta şaşkınlık yaşayan aile, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla getirilen annelerinin cenazesini toprağa verdi.

Daha önce defnedilen cenaze ise yetkililerce mezardan çıkarılarak ailesine teslim edildi.

- "Hukuk yoluyla hakkımızı arayacağız"

Vefat eden Fatma Patan'ın oğlu Nurettin Patan, gazetecilere, annelerinin cenazesini Kovid-19 nedeniyle yakından teşhis edemediklerini, o nedenle evrakları imzalayıp Karasu'ya döndüklerini söyledi.

Yanlış cenazeyi aldıklarını mezarın başında telefonla öğrendiklerinde şok yaşadıklarını dile getiren Patan, "Avlaç ailesiyle konuşarak cenazelerimizi değiştirdik. Hastaneden bize yanlış cenaze verdiler. Defnedilmiş cenazeyi geri çıkarmak zorunda kaldık. Hukuk yoluyla hakkımızı arayacağız." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama
Gündem

Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kandil'deki ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın annesi Sadiye D..
Altın alacaklar dikkat! Tuzağa düşebilirsiniz
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Tuzağa düşebilirsiniz

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, internet üzerinden altın alışverişi yapan vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay