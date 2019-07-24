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Cenazeden dönüyorlardı... Feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Hatay'da cenazeden dönenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:56
Cenazeden dönüyorlardı... Feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cenazeden dönenleri taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'da katıldıkları cenaze töreninden dönenleri taşıyan Ali T. idaresindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, Yukarı Soku mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:56
  1. Hatay
  2. Anadolu Otoyolu
  3. Bolu
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  8. refüj
  9. midibüs takla attı

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