Cenaze törenine yoğun katılım! Türk Telekom’un Ceo’su Ümit Önal’ın babası Hakk’a uğurlandı

Bir süredir hastanede tedavi gören ve dün Hakk’ın rahmetine kavuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına yoğun iş, medya ve siyaset dünyasından yoğun katılım oldu. Akit Medya Grubundan Nuri Karahasanoğlu ve Mehmet Enes Kaçmaz da katılarak aileye taziyelerini iletti.

Cenaze töreninde Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Turkuvaz Medyadan Serhat Albayrak, Abdülhalik Çimen, Kanal 7 Medya Grubundan Zekeriya Karaman, Zahit Akman, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim hazır bulundu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın cenazesi, Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

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Turkuvaz Medya'dan Serhat Albayrak, Abdülhalik Çimen, Kanal 7 Medya Grubundan Zekeriya Karaman, Zahit Akman da cenaze törenine katıldılar.

ÜMİT ÖNAL KİMDİR?

Ümit Önal, Türk Telekom’un CEO’su olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllardır telekomünikasyon sektöründe önemli görevlerde bulunmuş ve Türk Telekom’un büyümesine katkı sağlamıştır. Babası Bekir Önal’ın vefatı, hem ailevi hem de iş hayatında önemli bir isim olan Ümit Önal için büyük bir kayıp olmuştur.