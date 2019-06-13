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Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı

Balıkesir'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden kızının cenaze namazını kıldıran Adana'nın Seyhan İlçe müftüsü Hasan Hüseyin Güller, gözyaşlarını tutamadı.

13 Haziran 2019 Perşembe 01:01
Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasında hayatını kaybeden Sümeyra Güller (16), babası Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in gözyaşları içinde kıldırdığı cenaze namazıyla, toprağa verildi.

Kaza, dün Bandırma-Çanakkale Karayolu'nun Edincik Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Seyhan Müftülüğü'nce düzenlenen kültür turu kapsamında gidilecek olan Çanakkale ve Bursa gezisi için Adana'dan yola çıkanları taşıyan otobüs, otomobil ile çarpıştı.

48 kişi yaralanmıştı

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otobüste Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller, müezzin Ahmet Toprak, yardımcı şoför Temel Gökçe ile kuran kursu öğreticisi Hülya Seyhan hayatını kaybetti. 48 kişi de yaralandı

Kızının cenaze namazını kıldırdı

Sümeyra Güller'in cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Hacı Veyis Cami'nde düzenlenen törende, Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, kızının cenaze namazını kıldırdı. Gözyaşları içinde kıldırdığı namaz sonrası kızının tabutuna dokunan Güller, "Hakkını helal et kızım" dedi.

Sümeyra Güller, Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.Müftü Güller'in, diğer kızı Raziye Beyza Güller'in de aynı kazada yaralandığı ve halen tedavi altında olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 01:01
  1. Konya
  2. Çanakkale
  3. Bursa
  4. Balıkesir
  5. Adana
  6. Seyhan Müftülüğü
  7. Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller
  8. Hasan Hüseyin Güller

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