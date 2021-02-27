Cemre düşmesi nedir? Cemre düştü mü?

Cemre düşmesi, Türk kültüründe havaların ısınmaya başladığını simgeler. Cemre düşmesinin 2021 yılı tarihleri merak konusu oldu. Bilindiği üzere Cemre ilk olarak havaya ardından suya ve toprağa düşmektedir. Söz konusu Cemre düşmelerinin arasında birer haftalık zaman olur.

Cemre düştü mü?

Yeni yılda ilk Cemre 19-20 Şubat tarihlerinde düştü. Cemre düşmesi havaların ısınması ve baharın geldiği anlamına gelmektedir. 2021 yılında açıklanan Cemre takvimine göre tarihler sırasıyla şu şekilde;

Havaya düşen ilk Cemre 19-20 Şubat tarihlerinde

Suya düşen Cemre 26-27 Şubat tarihlerinde

Toprağa düşen Cemre 5-6 Mart tarihlerinde

Cemre düşmesi nedir?

Cemre, Arapça kökenli bir kelimedir. Kor ve ateş anlamına gelen Cemre, her yıl şubat ayının sonunda düşmeye başlar ve bu durum baharın geldiği anlamına gelir. Bu dönemlerde ülkemizde nevruzun yaklaştığı şeklinde de yorumlanmaktadır.