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Yaşam Cemre düşmesi ne zaman? Cemre ne zaman düşecek 2021
Yaşam

Cemre düşmesi ne zaman? Cemre ne zaman düşecek 2021

Cemre düşmesi nedir? İlkbaharın habercisi olan cemrenin üç kez düştüğü düşünülür. İlk cemre 19-20 Şubat'ta düştü. Pek çok kişi ikinci cemrenin ne zaman nereye düşeceğini araştırıyor. İşte, cemre tarihleri

Yeniakit Publisher
2021-02-25 14:31:00 -
Cemre düşmesi ne zaman? Cemre ne zaman düşecek 2021

Cemre ne? Havaların ısınmasını simgeleyen cemrenin birincisi 19-20 Şubat tarihlerinde düştü. Her yıl olduğu gibi pek çok kişi cemrenin nereye ne zaman düşeceğini merak ediyor. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek. Cemre düşmesi neyi ifade eder?

Cemre düşmesi ne zaman? Cemre ne zaman düşecek 2021

Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir.

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

 

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