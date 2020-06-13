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Kültür - Sanat

Cemil Meriç'siz 33 sene geçti

Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında dualarla anıyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 09:50:00 -
Cemil Meriç'siz 33 sene geçti

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Kaleme aldığı eserleri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olan yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç, vefatının 33. yılında dualarla anılıyor. Görme yetisini 38 yaşında kaybeden ve tercümeleri dışındaki bütün kitaplarını gözlerini tamamen kaybettikten sonra kaleme alan Meriç, medeniyetimizle yeniden kucaklaşmamızı sağlayan önemli irfan pınarlarımızdan biri olarak kabul ediliyor.

 


Yeni Akit Gazetesi
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