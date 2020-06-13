Cemil Meriç'siz 33 sene geçti
Cemil Meriç'i vefatının 33. yılında dualarla anıyoruz.
Sebahattin Ayan İstanbul
Kaleme aldığı eserleri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olan yazar, çevirmen ve mütefekkir Cemil Meriç, vefatının 33. yılında dualarla anılıyor. Görme yetisini 38 yaşında kaybeden ve tercümeleri dışındaki bütün kitaplarını gözlerini tamamen kaybettikten sonra kaleme alan Meriç, medeniyetimizle yeniden kucaklaşmamızı sağlayan önemli irfan pınarlarımızdan biri olarak kabul ediliyor.