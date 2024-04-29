Cemil Kılıç'tan Mustafa Kemal çıkışı! 'Atatürk büyük evliyadır'
Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç Mustafa Kemal'e ilişkin açıklamada bulundu.
Cemil Kılıç, Mustafa Kemal'in cennetlik olduğunu ve "büyük evliya" mertebesine yükseldiğini söyledi.
Kılıç, "Atatürk cehenneme gidecekse ben de onunla cehenneme giderim. Emin olun, sizinle cennete gitmem onunla cehenneme giderim." dedi.
Cemil Kılıç sözlerinin devamında Mustafa Kemal'in cehennemlik olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: Ama öyle değil tabi. İnanıyoruz ki büyük Atatürk Allah dostudur, evliyadır ve cennetliktir.