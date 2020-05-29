Cemil Çiçek’ten vekil transferi açıklaması

“Milletvekili istifası kendi özgür iradesiyle olur." diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, "Anasaya’ya madde konuldu önüne geçmek için, geçilebildi mi?” diye sordu.

Muharrem Sarıkaya, Cemil Çiçek ile vekil transferi üzerine yaptığı görüşmeyi köşesinde aktardı.

Çiçek, AK Parti ve MHP'nin engellemek adına üzerinde çalıştığı vekil transferi olayı için "Doğru bulduğum için söylemiyorum, sadece kanunla engellenmesinin imkansızlığını anlatıyorum…” yorumunu yaptı.

Sarıkaya’ya konuşan Çiçek'in dikkat çeken değerlendirmeleri şöyle:

"Önüne geçemezsiniz"

"Transfer veya kiralık vekil" adı verilen uygulamanın sadece bugün değil, yarım asır kadar öncesinde de uygulandığını belirten Cemil Çiçek,

"Siz ne kadar kanun çıkarıp engellemeye çalışırsanız çalışın, önüne geçemezsiniz" diye konuştu.

"Kanunla engellemek imkansız"

"Milletvekili istifası kendi özgür iradesiyle olur. Anasaya’ya madde konuldu önüne geçmek için geçilebildi mi?" diye soran Çiçek, şunları kaydetti: Dönüp dolaşıp bir başka yolunu buldu ve yine o partiye geçti. Bunu doğru bulduğum için söylemiyorum, sadece kanunla engellenmesinin imkansızlığını anlatıyorum.