Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!

yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı salladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Cemil Bayık'ın öldürüldüğüne dair bir teyit olmadığını açıkladı.

Ancak Ağar, teyitli bir bilgi paylaşarak terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Sincar (Şengal) eski sorumlusu Hewal Agit’in SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ağar yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Bazı arkadaşlar soruyorlar.

“Ne yazık ki” ben de Cemil Bayık’ın etkisizLEŞtirildiğine dair teyitli bir bilgi yok arkadaşlar.

Bir saha bilgisinde ise:

İlgili SİHA akınında Sincar (Şengal) eski sorumlularından Hewal Agit’in etkisizLEŞtirildiğine dair bir bilgi var."