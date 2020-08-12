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Cemil Bayık öldürüldü mü?

Cemil Bayık öldürüldü mü? Terör örgütü olan PKK’nın en üst kademesinde bulunan terörist Cemil Bayık’ın öldürüldüğü iddia edildi. Yurt dışı kaynaklı birçok haber siteside terörist ele başı için haber yayınladı. Bayık'ın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürüldüğü basında büyük bir yankı uyandırdı. Peki ama bu duyumlar doğru mu? Cemil Bayık öldü mü? Terörist ele başı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından mı öldürüldü? Irak basını Türkiye hakkında ne dedi? İşte son dakika merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:12:00 -
Cemil Bayık öldürüldü mü?

Terör örgütünde üst kademede bulunan Cemil Bayık'ın öldürüldüğü haberi yurt dışı basınında büyük bir ilgi gördü. Başta Barzani'nin haber sitesi olmak üzete Fransız ve Irak basınında olay yakından işlendi. Fransa'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir bombalama yaptığı belirtildi.

Barzani'nin internet sitesinde ise Irak sınır muhafızları ve PKK'lıların toplanma alanının bombalandığı ifadesi kullanıldı. Haberin devamında özellikle SİHA'nın Irak güçlerine saldırdığını belirtti. “Türkiye İHA aracılığıyla Sidekan’daki sınır muhafızı birliklerimize ait bir araca saldırı düzenledi. Saldırıda 2. Sınır Tugayı komutanı ve 2. Tümen komutanlığına bağlı 3. Birlik komutanı hayatını kaybetti” denildi.

Van'daki SİHA merkezine ait T33 kuyruk numaralı SİHA Hakurk bölgesi, İran sınırında PKK'nın 2 numarasının Cemil Bayık'ın içinde olduğu değerlendirilen araca 29 dakikalık takip sonucunda araca başarılı bir atış yaptığı öğrenildi.

AFP haber ajansı da bu haber üzerine, Kürdistan adında bir ülke olmamasına rağmen, Türkiye sınırları içerisinde yaşanan çatışma için, "Kürdistan'da" kelimesini kullandı.

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