Cemil Bayık öldürüldü mü?

Terör örgütünde üst kademede bulunan Cemil Bayık'ın öldürüldüğü haberi yurt dışı basınında büyük bir ilgi gördü. Başta Barzani'nin haber sitesi olmak üzete Fransız ve Irak basınında olay yakından işlendi. Fransa'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir bombalama yaptığı belirtildi.

Barzani'nin internet sitesinde ise Irak sınır muhafızları ve PKK'lıların toplanma alanının bombalandığı ifadesi kullanıldı. Haberin devamında özellikle SİHA'nın Irak güçlerine saldırdığını belirtti. “Türkiye İHA aracılığıyla Sidekan’daki sınır muhafızı birliklerimize ait bir araca saldırı düzenledi. Saldırıda 2. Sınır Tugayı komutanı ve 2. Tümen komutanlığına bağlı 3. Birlik komutanı hayatını kaybetti” denildi.

Van'daki SİHA merkezine ait T33 kuyruk numaralı SİHA Hakurk bölgesi, İran sınırında PKK'nın 2 numarasının Cemil Bayık'ın içinde olduğu değerlendirilen araca 29 dakikalık takip sonucunda araca başarılı bir atış yaptığı öğrenildi.

AFP haber ajansı da bu haber üzerine, Kürdistan adında bir ülke olmamasına rağmen, Türkiye sınırları içerisinde yaşanan çatışma için, "Kürdistan'da" kelimesini kullandı.