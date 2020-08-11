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Gündem

'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası!

Terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla öldürüldüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 20:15:00 -
'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası!

avazturk.com'un haberine göre; Van'daki SİHA merkezine ait T33 kuyruk numaralı SİHA'nın Hakurk bölgesi İran sınırında terör örgütü PKK'nın 2 numarası Cemil Bayık'ın da içinde olduğu değerlendirilen araca 29 dakikalık takip sonucunda başarılı bir atış yaptığı iddia edildi.

Terörist, araçtan yuvarlanarak yaralı bir şekilde uzaklaşmaya çalışırken 3 dakika sonra saat 14:58'de Paternsiz başarılı bir atış daha yapılarak hedefin imha edildiği öne sürüldü. Çevredekiler parçalanan cesedi bölgeden uzaklaştırmak için başka bir araca yükledi. O aracın 32 dakikalık takibi sonucunda içinde bulunanlarla birlikte imha edildiği ileri sürüldü.

'Cemil Bayık öldürüldü' iddiası

İmha edilen teröristler arasında çok sayıda örgüt yöneticisi ile birlikte terör örgütünün 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın da olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

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