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Maltepe Gülsuyu’nda bulunan ve 1992 yılından beri Alevilere hizmet veren Maltepe Cemevi ve Derneği’nin hesabında toplanan paraya çöken CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın, yaklaşan seçimler öncesi ilçede ikram seferberliği başlattığı ortaya çıktı. CHP’li Kılıç’a bağlı Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen 3 milyon 194 bin 250 liralık “ikramlık ihalesi” kapsamında, ilçe halkına başta dondurma olmak üzere salep, limonata, çay, kahve ve çikolata dağıtılarak, göz boyandığı öğrenildi.

İlçeyi pis kokular sardı

Seçim öncesi Alevi kimliğini siyaset malzemesi yaparak oy toplayan, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ise cemevinin parasına çökecek kadar ileri giden CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın skandalları bitmek bilmiyor. İstanbul Maltepe Gülsuyu’nda bulunan ve 1992 yılından beri Alevilere hizmet veren Maltepe Cemevi ve Derneği’nin hesabında toplanan paraya el koyan CHP’li Başkan Ali Kılıç’ın, yaklaşan seçimler öncesi ilçede ikram seferberliği başlattığı ortaya çıktı. Maltepe Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen 13 Temmuz 2023 tarihli ‘İkramlık Malzeme Hazırlanması ve Dağıtılması Hizmeti Alım İşi’ ihalesi kapsamında, CHP’li belediyenin düzenlediği etkinliklerde başta dondurma olmak üzere vatandaşlara salep, limonata, çay, kahve ve çikolata dağıtıldığı öğrenildi. Kaynak yetersizliği sebebiyle çöplerin toplanmadığı ve sineklerin istila ettiği ilçede 2 noktada ikramda bulunan CHP’li belediyenin, 5 aylık hizmet bedeli olarak KDV hariç toplamda 3 milyon 194 bin 250 liralık ödeme yaptığı belirlendi. İstanbul Pendik merkezli “Altınkaşık Yemek İşletmeciliği’ şirketine paslanan ihalenin 371 bin 400 Maltepeliyi kapsadığı öğrenildi. CHP’li Başkan Ali Kılıç’ın düzenlediği ihale, “ilçede çöp dağları yükselirken, cemevinin parası dondurmaya mı gitti?” sorusunu beraberinde getirdi.

Seçim öncesi ikram seferberliği

Sözde halkçı belediyecilik anlayışını yürüten, sıcak ve soğuk günlere özel ikramlarda bulunan CHP’li Başkan Ali Kılıç’ın, Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım ve Aralık aylarını kapsayan ikram listesi şöyle:

Ağustos ve Eylül ayı içerisinde 330’u günlük olmak üzere toplamda 20 bin 700 dondurma.

Günlük 700 adet olmak üzere Kasım Aralık ayında, toplamda 42 bin 700 çorba.

Aynı süre zarfında, günlük 250 adet olmak üzere 2 ayda 15 bin 250 salep.

Ağustos-Eylül- Ekim’i kapsayan 3 aylık süre içerisinde 1150’si günlük olmak üzere toplamda 107 bin limonata.

Kasım ve Aralık ayının soğuk günlerinde günlük 250 olmak üzere aylık 15 bin 250 çay.

Ağustos ve Eylül’de 28 bin soğuk kahve.

Ekim-Kasım-Aralık ayında ise 46 bin filtre kahve.

Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı boyunca, her gün saat 18.00-19.00 saatleri arasında günlük 550 adet, toplamda 84 bin çikolata.

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Seçime aylar kala başlayan ikram seferberliği, ilçeyi hizmete hasret bırakan CHP’li Maltepe Belediyesinin göz boyama girişimi olarak yorumlandı.