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Gündem

Cemevini istismar eden DHKP-C'li teröristler bakın ne yaptı!

Gazi Mahallesi'nde dün yaşanan provokasyonun bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Yayınlanan videoda, cemevini kendilerine siper eden DHKP-C'li teröristlerin, polisleri taş yağmuruna tuttuğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:44:00 -

Terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutup sağlığını kaybederek ölen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde olay çıkarılmaya çalışıldı. Cemevi işgal edildi. Bir provokatör polis katili bir DHKP-C'li bir teröristi hatırlatarak emniyet güçlerini hedef gösterdi. Ayrıca Gazi Mahallesi'nde camlardan polislere tuğla ve taş atıldığı belirtildi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Alevi Bektaşi Türkler, DHKP-C'ye sert tepki gösterdi, "Cemevlerimizi leş bölücü siyasi ideolojilerine maşa yapmaya çalışmayın." dedi.

Yeni görüntü ortaya çıktı

Gazi Mahallesi'ndeki provokasyonun bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Yayınlanan videoda, cemevini kendilerine siper eden DHKP-C'li teröristlerin, polisleri taş yağmuruna tuttuğu görüldü. DHKP-C'li teröristler, yaptıkları provokasyonlara karşı polislerin müdahale etmesini ise sosyal medyada 'polis cemevine saldırdı' diye servis etti.

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