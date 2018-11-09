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"Cemal'i son arzusundan mahrum ettiler"

Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiği" iddialarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

09 Kasım 2018 Cuma 06:19
"Cemal'i son arzusundan mahrum ettiler"

Cengiz, Cemal Kaşıkçı'nın fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Sevgili Cemal’in öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiğine dair haberlere dair yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade etmek için yeterli kelime bulamıyorum. Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine’ye defninden bile mahrum ettiler. Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Hatice Cengiz, aynı fotoğrafın yer aldığı Arapça ve İngilizce paylaşımlar da yaptı.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 06:19
  1. hatice cengiz
  2. cemal kaşıkçı
  3. suudi arabistan

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