Cemal Toktaş'tan rezalet! Sübhaneke duasını bakın nasıl okudu
Son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Hay Sultan dizisinde rol alan Cemal Toktaş'ın Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği anlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Oyuncu Cemal Toktaş ailesiyle birlikte çektiği ve İslami değerlerle adeta dalga geçtiği videoya büyük tepki var.
Videoda ailesiyle birlikte Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği görülen Cemal Toktaş'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.
Cemal Toktaş son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Hay Sultan dizisindeki Molla Faysal rolüyle karşımıza çıkmıştı.
Yine aynı oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu'da İmam Gazali karakterini oynamıştı.
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