Cemal Reşit Rey sıradışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı!..

Cemal Reşit Rey Konser Salonu Böyle Organizasyon Görmedi!..

Şişli Önder, Şişli’de ki “5” İmam Hatip Okulunu (19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu, Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Ferikköy İmam Hatip Ortaokulu) Cemal reşit Rey Konser bir araya getirdi. 1500 öğrencinin katılım sağladığı Hüseyin Gonca Gülle İmam Hatipli Yıllar Konulu etkinlik adeta bir kültür resitaline dönüştü.

Sunumunu Bilişim Uzmanı, Tv Program Yapımcısı, Muhammet Binici’nin yaptığı progam , hafız Eyüp Erdim’inokuduğu sözlerin en güzeli olan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti biter bitmez, Şişli Yunus Emre İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Eren Kara’nın okuduğu “selâ”, kendi “selâ” sına koşan bir milletin O “Kara Gece” de nasıl dirilip ayağa kalktığını nasıl şahlandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm salonu, bir millet destanı yazdığımız o “kara gece” “15 Temmuz”a götürdü.

Hemen ardından etkinliği düzenleyen aynı zamanda ev sahipliği yapan Şişli Önder Başkanı MitatAkbudak Günün anlam ve önemine binaen yaptığı selamlama konuşmasında; Gönül diyarından gönüllerin fethine çıkan, tuzaklara aldırış etmeden, aşk ve şevk ile zorluklara karşı göğsünü geren, Necip Fazıl’ın tabiriyle; “Kim Var? Denildiğinde tereddüt göstermeden, sağına soluna bile bakmadan, imanından aldığı sabır, güç, gözlerindeki coşku ve davranışlarındaki ahlaki ve faziletli duruş asaletiyle -Ben Varım! Diyebilen”, karanlığı iman ve ilim cenderesinde eritecek, cehalete dur diyecek, insanlığın sadrına şifa olabilecek ruh İmam Hatip ruhu ’dur. Dediğinde salondaki coşku görülmeye değerdi.

Program, 5 İmam Hatip Okulu tarafından şehitlerimiz için indirilen hatim duası ile devam etti. Tüm salon 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Arslan’ın yaptığı hatim duası ile ellerini açtı ve hep birlikte hadim duasına amin dedi.

Artık programda beklenen an gelmişti. Hüseyin Goncagül ile “İmam Hatip”li yıllar başlamıştı,tüm izleyiciler kâh 1970’li yıllara gittiler, kâh günümüze geldiler. Hüseyin Goncagül’ün anlatımı ve seslendirdiği birbirinden güzel eserler ile izleyenler hem müziğe doydular hem de konferans tadında bir etkinlik geçirdiler.

Programın sonuna yaklaşılırken

Muhammet Eren Karayakalı Arapça “Vatanım” şiirini,

Nur Banu Yalçın Bir Arapça Şiir,

Elif İkra Bayır ise kendi yazdığı şiiri seslendirdi,

Programın Sonunda Şişli Önder Başkanı MitatAkbudak derslerinde başarılı olan ve programda görev alan öğrencilereplaketlerini takdim etti.

Hüseyin Goncagül’ün plaketini ise Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit YENTÜR takdim etti.

Program 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi AbdülvahidAYGÜN’ünokuduğu sözlerin en güzeli olan Kuran-ı Kerim tilaveti ile son buldu.

Programa Şişli Kaymakamı Sayın İdris AKBIYIK, Şişli Milli Eğitim Müdürü Sayın Murat Mücahit YENTÜR, STK Başkanları , Şişli Okul Müdürleri , Değerli Öğretmenler ve toplamda 5 “İmam Hatip” Okulundan 1500 öğrenci katılım sağladı.