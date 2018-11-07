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Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinin sır perdesi aralandı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinin, daha önce de Prens Muhammed bin Selman'ın 'kara kutusu' olarak nitelendirilen Ali el Kahtani'yi öldürdüğü ortaya çıktı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 20:40
Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinin sır perdesi aralandı

BBC'nin haberine göre, Cemal Kaşıkçı cinayetini 2018 yaz aylarında kurulan 50 kişilik 'Kaplan Takımı' adlı ekipten bir grubun işlediğini söyledi. Aynı kaynakların verdiği bilgiye göre bu ekibin başında Prens Muhammed bin Selman'ın sağ kolu Suud el Kahtani bulunuyordu.

"Muhalifleri öldürmekle görevliydiler"

Suudi yönetiminin tanınmış muhaliflerinden Dr. Saad el Fakih, bu ekip için "Ülke içindeki ve dışındaki muhalifleri öldürmekle görevliydiler" dedi. Fakih, "Rejimin, tutuklayarak ortalığı yaygaraya vermek istemediği insanları öldürmek için görevlendirildiler" dedi.

Kaşıkçı cinayeti ilk değil

BBC Arapça belgeseli ayrıca bu ekibin öldürdüğü tek ismin Kaşıkçı olmadığına dair iddialara da ulaştı. Suudi yönetimi içinden gizli bir kaynak, Muhammed bin Selman'ın 'kara kutusu' olarak nitelendirilen Tümgeneral Ali el Kahtani'nin de dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

Bu cinayeti de Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olarak görülen Suud el Kahtani'nin liderliğindeki ekip gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 20:40
  1. Muhammed bin Selman
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan
  4. Ali el Kahtani

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