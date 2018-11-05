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Cemal Kaşıkçı'nın oğulları ilk kez konuştu

Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı’nın oğulları Salah ve Abdullah Kaşıkçı, Kaşıkçı'nın ilk kez CNN International'a konuştu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 06:31
Cemal Kaşıkçı'nın oğulları ilk kez konuştu

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda  öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğulları, "Babamızın cesedi bize verilmeden,  ailemiz yas tutamaz ve bu konuyu kapatamaz." açıklamasında bulundu. 

Cemal Kaşıkçı'nın 35 yaşındaki oğlu Salah ile 33 yaşındaki oğlu  Abdullah Kaşıkçı, Amerikan CNN kanalına verdikleri mülakatta, babalarını acı bir  şekilde kaybettiklerini anlattı.

Kaşıkçı'yı "çok cesaretli, cömert ve çok cesur bir adam" olarak yad  eden iki kardeş, "Babamızın cesedi bize verilmeden, ailemiz yas tutamaz ve bu  konuyu kapatamaz." diye konuştu.

Salah Kaşıkçı, "Şu anda tek istediğimiz, babamızı Medine'deki El Baki  Kabristanlığı'na ailesinin diğer üyelerinin yanına defnedebilmek. Suudi  yetkililerle konuştum, umarım en kısa zamanda bunu gerçekleştirebiliriz." dedi.

"Bizde cevaplar yok"

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin gelişmeleri herkes gibi ailesinin de  basından takip ettiğini belirten Salah, "İnsanlar bizde cevapların olduğuna  inanıyor, ne yazık ki yok." ifadelerini kullandı.

Salah, babasının, çocukları ve torunlarına yakın olmak için  Washington'dan Türkiye'ye taşınmak istediğini dile getirdi.

Cidde'deki bankacılık işine kısa zamanda geri dönmeyi düşündüğünü  kaydeden Salah, babasının ölümünden kısa bir süre sonra Suudi Arabistan Veliaht  Prensi Muhammed bin Selman ile tokalaştığı fotoğrafın yanlış yorumlandığını dile  getirdi.

Soruşturmanın bitmesi ve gerçeklerin ortaya çıkması için  beklediklerini kaydeden Salah, "Kral bu işe karışan herkesin adalete teslim  edileceğini söylüyor. Buna inanıyorum. Bu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İnşallah huzur içinde ölmüştür"

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Abdullah Kaşıkçı ise cinayetten  önce babasının Türkiye'de olduğunu duyunca, buraya gidip babası ve nişanlısı  Hatice Cengiz ile vakit geçirdiğini söyleyerek, "Babam mutluydu. Onunla görüşmek  benim için bir fırsattı. İstanbul'da iyi vakit geçirdik. Onun son zamanlarını  gördüğüm için mutluyum." diye konuştu.

Abdullah, "Ona her ne yapıldıysa umarım çok acı çekmemiştir ya da  hızlıca olup bitmiştir. İnşallah huzur içinde ölmüştür." dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın Müslüman Kardeşler üyesi olduğuna yönelik iddialara,  Abdullah şöyle yanıt verdi:

"Bunlar sadece babama yapıştırılan etiketler, insanlar onun  makalelerini okuyup derinine inmiyorlar. Bir insana etiket yapıştırmak  kolaylarına geliyor. Cemal hiçbir zaman bir muhalif olmadı. Monarşiye ve bunun  ülkeyi bir arada tutan unsur olduğuna inandı. Ülkesinin içinden geçtiği dönüşüme  de yürekten inanıyordu."

Abdullah Kaşıkçı, babaları hakkında basında çıkan her haberi ilgiyle  takip ettiklerini belirterek, "Bir taraftan acımızı yaşarken, bir taraftan da  gelen parça parça bilgilerle resmi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu kafa karıştırıcı  ve zor. Bu normal bir durum ve sıradan bir ölüm değil." ifadelerini kullandı.

CNN'in haberinde, Salah, Abdullah ve kız kardeşleri 27 yaşındaki Noha  ile 25 yaşındaki Razan'ın, hala Ortadoğu'da çalıştığı kaydedildi.

Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın  İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan  yönetimi, 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul  etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Maktul  Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi  Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama  doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür.  Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok  edilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 06:31
  1. İstanbul
  2. suudi arabistan
  3. cinayet
  4. Cemal Kaşıkçı
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