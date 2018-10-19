"Cemal Kaşıkçı'nın korktuğu başına geldi"

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruları cevapladı.

Kaşıkçı için "Korktuğu, fazlasıyla başına gelmiş oldu" diyen Aktay, ortada bir cinayet olduğunu ve bu cinayeti kimin işlemiş olduğunun tespitinin takipçisi olacaklarını söyledi.

Aktay, Cemal Kaşıkçı'nın sadece İstanbul'dakiler değil, yurt dışındaki tüm Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenlikleri konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Aktay, bununla birlikte Kaşıkçı'nın kendisine "Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkinin iyi olmasından dolayı, Türkiye'de bir şey yapamazlar" dediğini açıkladı.

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü anın ses kaydının bulunduğundan emin olmadığını belirten Aktay, "Bahsedilen kaydı dinlemedim" dedi.

Aktay'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Cemal Kaşıkçı, kontrol dışı unsurlar tarafından öldürülmüş olabilir" görüşüyle ilgili yorumu ise "15 kişinin bir araya gelip böyle bir organizasyonu Konsolosluk gibi resmi bir yerde yapması ancak yüksek bir mercinin onayını gerektirir" oldu.