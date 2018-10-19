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Cemal Kaşıkçı'nın ailesinden basına çağrı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi, onun kayıp  olduğunun aksini ispatlayacak hiçbir hukuki ya da resmi delil olmadığını  belirterek medyadan sadece resmi kaynaklı haberler yapmasını istedi.

19 Ekim 2018 Cuma 06:38
Cemal Kaşıkçı'nın ailesinden basına çağrı

Aile adına Amerikan CNN kanalına konuşan Cemal Kaşıkçı'nın kuzeni  Mutasım Kaşıkçı, onun Suudi Arabistan'da tanınmış bir aileye mensup olduğunu  söyledi.

Kuzeninin ailesi, ülkesi ve mesleğini en yüksek seviyede temsil  ettiğini belirten Kaşıkçı, kesinlikle muhalif birisi olmadığını anlattı.

Kaşıkçı, Suudi gazetecinin ülkesiyle ve liderleriyle ilişkilerinin  güçlü ve karşılıklı saygı ilkeleri üzerine kurulu olduğunu dile getirdi.

Gazetecinin ailesi ve yaşı ilerlemiş akrabalarının, medya organlarında  yer alan ve resmi olmayan kaynaklara dayanan haberlerden endişe duyduğunu  vurgulayan Kaşıkçı, "Kaşıkçı ailesi, Cemal'i kayıp bir kişi olarak kabul ediyor.  Bunun aksini gösteren resmi ya da hukuki bir delil yok." dedi.

Yürütülen soruşturmanın hızlı bir şekilde sonuçlanacağını düşündüğünü  kaydeden Mutasım Kaşıkçı, o zamana kadar medyadan sadece resmi kaynaklı haberler  yayımlamalarını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine  katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2  Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na  gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın  başkonsolosluktan çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı  saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15  Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere  döndükleri belirlenmişti.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 06:38
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