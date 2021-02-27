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Dünya 'Cemal Kaşıkçı' raporuna karşı Yemen'den skandal çıkış
Dünya

'Cemal Kaşıkçı' raporuna karşı Yemen'den skandal çıkış

Yemen, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayımladığı raporu kesin bir dille reddeden tutumunu desteklediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 17:08:00 -
'Cemal Kaşıkçı' raporuna karşı Yemen'den skandal çıkış

Yemen, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayımladığı raporu kesin bir dille reddeden tutumunu desteklediğini duyurdu.

Ülkenin resmi haber ajansı SABA'da Yemen Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yazılı açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin beyanının desteklendiği bildirildi.

Yemen'in, bölge istikrarı ve güveni için mücadele eden Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığına vurgu yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın iç işlerine müdahalenin kabul edilmediği vurgulandı.

ABD istihbaratının hazırladığı ve dün kamuoyuyla paylaşılan raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin yayımladığı raporun kesin bir dille reddedildiğini bildirmişti.

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