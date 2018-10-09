Cemal Kaşıkçı olayında yeni gelişme! Suudi Arabistan, Türk yetkilileri konsolosluğa davet etti

Suudi Arabistan, İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna ilişkin, Türk uzman ve yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığına Suudi yetkililerin gönderdiği notada, Türk uzman ve ilgili yetkililer İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet edildi.

Notada, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan Krallığı, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne saygılarını sunar ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Suudi Arabistan vatandaşı Hamza oğlu Cemal Ahmad Kaşıkçı'nın kaybolması meselesi gerçeğinin öğrenilmesine verdiği önemden ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle işbirliği ilkesinden hareketle, Türk uzman ve ilgili yetkilileri İstanbul Başkonsolosluğunu ziyaret etmeleri için davet etmektedir."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bugün konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusuna ilişkin "Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır." bilgisini paylaşmıştı.

Cemal Kaşıkçı geçen salı günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna evrak işlemleri için girmiş, daha sonra kendisinden haber alınamamıştı.