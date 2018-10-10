Cemal Kaşıkçı olayında yeni gelişme! Olay yeri ekipleri konsolosluğa girecek
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmsı üzerine tüm dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu, bugün ya da yarın olay yeri inceleme ekipleri tarafından aranacak.10 Ekim 2018 Çarşamba 13:43
Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak adli tıp, olay yeri inceleme ekipleri ile savcılık yetkililerinin bugün ya da yarın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girmesi bekleniyor. Başkonsolos’un rezidansına girip girilmeyeceği ise henüz net değil. Bu konuda görüşmeler sürüyor.
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