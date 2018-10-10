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Cemal Kaşıkçı olayında yeni gelişme! Olay yeri ekipleri konsolosluğa girecek

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmsı üzerine tüm dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu, bugün ya da yarın olay yeri inceleme ekipleri tarafından aranacak.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:43
Cemal Kaşıkçı olayında yeni gelişme! Olay yeri ekipleri konsolosluğa girecek

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak adli tıp, olay yeri inceleme ekipleri ile savcılık yetkililerinin bugün ya da yarın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girmesi bekleniyor. Başkonsolos’un rezidansına girip girilmeyeceği ise henüz net değil. Bu konuda görüşmeler sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 13:43
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Suudi Arabistan
  3. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
  4. Olay yeri ekipleri
  5. cemal kaşıkçı öldürüldü mü

YORUM YAZ

  • turkturk34 dk önce
    IZ BULAMAYACAKALAR CUNKU IZ KALMADI OLAY YERI EKIPLERI AYNI GUN GIRECEKTI KAC GUN SONRA DEGIL O IS BITTIBOS CIKACAKALARDAL G GECER GIBIRESMEN ARAPLAR TURKIYE ILE DALGA GECIYOR.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş36 dk önce
    onlar delilleri kararttılar bile boşuna gireceksiniz. cesedide mercedes minibüsle kaçırıp yok ettiler siz hala girmek için uğraşın. daha arabalar çıkmadan durdurup arayacaktınız. çok yavaşsınız tc olarak
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