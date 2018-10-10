Cemal Kaşıkçı olayında yeni gelişme! Olay yeri ekipleri konsolosluğa girecek

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak adli tıp, olay yeri inceleme ekipleri ile savcılık yetkililerinin bugün ya da yarın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girmesi bekleniyor. Başkonsolos’un rezidansına girip girilmeyeceği ise henüz net değil. Bu konuda görüşmeler sürüyor.