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Cemal Kaşıkçı olayında soru işaretleri!

Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında ortaya çıkanlar kafa karıştırdı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:26
Cemal Kaşıkçı olayında soru işaretleri!

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğuna girdikten sonra ortadan kayboldu.

Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında parçalanarak öldürüldüğü iddiası gündemde.

Suudi yönetimi, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığını iddia etse de ortada kamera görüntüsü yok.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği soruşturmada ilginç tesadüfler var.

Kamera kayıtları yok

Öyle ki; Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğu girdiği gün binadaki güvenlik kameraları çalışmıyordu.

Türk çalışanlar izne çıkarıldı

Aynı gün, konsoloslukta çalışan 28 Türk ise izne çıkarıldı.

Türkiye'ye gelen Suud timi

Ve ne tesadüftür ki, aynı gün Suudi Arabistan'dan 2 özel jetle 15 kişilik Suudi timi geliyor.

Tüm bunlar, Cemal Kaşıkçı'nın bir cinayete kurban gittiği şüphelerini artırdı.

3 gün evinden çıkmadı

Öte yandan; Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolduğu 2 Ekim tarihinden sonra tam 3 gün evinden hiç çıkmadı.

Randevularını iptal eden Konsolos, şüphelerin artmasına neden oldu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 09:26
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan Konsolosluğu
  3. cemal kaşıkçı

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