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Gündem Cemal Kaşıkçı davasında 2 kişiye müebbet, 4 kişiye 5’er yıl hapis cezası istendi
Gündem

Cemal Kaşıkçı davasında 2 kişiye müebbet, 4 kişiye 5’er yıl hapis cezası istendi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin Suudi Arabistanlı firari ikisi başkonsolosluk çalışanı toplam 6 şüpheli hakkında hazırlanan 41 sayfalık ikinci iddianame, 20 sanıklı ana davanın görüldüğü İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine birleştirilmesi talebiyle gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:38:00 -
Cemal Kaşıkçı davasında 2 kişiye müebbet, 4 kişiye 5’er yıl hapis cezası istendi

İddianamede, konsolosluk çalışanı şüpheliler muavin konsolos Sultan Yahya A. ve ateşe Yasir Halit M. hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, diğer Suudi Arabistan vatandaşı olan şüpheliler Ahmet Abdulaziz M., Khalid Yahya M., Mohammed İbrahim A. ve Obaid Ghazi A. hakkında 5’er yıla kadar hapis istendi.

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