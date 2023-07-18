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Siyaset Cemal Enginyurt’un maaşını duyan sunucu şoka girdi! 'Dalga mı geçiyorsunuz?'
Siyaset

Cemal Enginyurt’un maaşını duyan sunucu şoka girdi! 'Dalga mı geçiyorsunuz?'

Yeniakit Publisher
2023-07-18 15:08:00 -
Cemal Enginyurt’un maaşını duyan sunucu şoka girdi! 'Dalga mı geçiyorsunuz?'

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı programda hem emekli hem vekil olduğunu ve alacağı maaşın 147 bin lira olduğunu açıkladı. Program sunucusu Ebru Baki şoka girerek "Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?" diye sordu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Sözcü TV’de katıldığı programda emekli maaşlarıyla ilgili kritik bir açıklama yaptı.

“GERÇEK Mİ DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?”

Emekli maaşları konuşulurken kendisine “Seyyanen zam da almışsınız” diyen sunucu Ebru Baki’ye “Ağabey neler almışız” yanıtını verdi. Emekli olduğunu söyleyen Enginyurt, “65 bin lira oradan alacağım, 80 bin de buradan alacağım, 147 bin lira” sözleriyle maaşını açıkladı. Bunun üzerine Baki, “Gerçek mi, dalga mı geçiyorsunuz?” diye sordu.

Enginyurt sözlerin devamında aldığı maaş nedeniyle sosyal medyada gördüğü tepkiyi dile getirirken de şunları kaydetti:

“Bana 145 bin lira veren… Ben bu emeklinin hakkını savunuyorum, diyorum ki ‘Allah’tan reva mı? 7 bin 500 liraya nasıl geçinir insan?’ diyorum. Adam altına yazıyor, ‘Senin dümenin yerinde, sana ne oluyor?’ Esas bana oluyor, yüreğim yanıyor.”
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