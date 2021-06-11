Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker'in gündeme getirdiği otele ilişkin itiraf! 'Ekşioğlu benim kardeşim gibidir'

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DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir canlı yayın programında, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in iddiasına cevap verdi. Enginyurt, "Ben Pramount Otel'de dğil, Royal Palace'da kaldım." dedi. Enginyurt ardından, "Cihan Ekşioğlu benim kardeşim. 'Abi misafir edeyim ailenle beraber' dedi. 'Hay hay' dedim." itirafında bulundu.

'Para vermedim'

Otelde kalmak için para ödeyip, ödemediği sorulan DP'li Enginyurt, "Vermem ya! Ben Türkiye’nin neresine gidersem gideyim hep benim arkadaşlarım." cevabını verdi. Enginyurt, Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen Cihan Ekşioğlu ile ilişkisini şöyle anlattı: "Cihan Ekşioğlu benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım. Benim de kendisine 'Şuralara yardım et' dediğimde yardım etmiş hayırsever bir insan. Ben de Ordu milletvekiliyim."

Yasemin Uras'ın iddiaları

BAE'ye sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, son videosunda Paramount Otel'de konaklayanları gündeme getirmişti. Peker'in videoda bahsettiği Paramount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras ise Cemal Enginyurt'un 'o benim kardeşimdir' diyerek anlattığı Cihan Ekşioğlu hakkında şu iddiada bulunmuştu: "Turan Avcı oteli hiç satın almadı. Cihan Ekşioğlu, babam Atilla Uras öldüğü gün otele devletin tankıyla girdi. Otelin şuandaki sahibi ise belli değil."

Enginyurt, Demirkan Hoca'yı ağır ithamlarla hedef almıştı

Cihan Ekşioğlu ile ilgili itirafta bulunan DP'li Cemal Enginyurt, hakkında linç kampanyası başlatılan Mustafa Demirkan Hoca'yı ağır ithamlarla eleştirmişti:

" 'Ölülerinizi rahmetle anınız' denilmesine rağmen, 1938 yılında hayata gözünü yummuş, bu ülkeye büyük hizmetler etmiş Mustafa Kemal Atatürk'ü lanetle anmanın, zalim ve kafirlikle suçlamanın ve sonra bunu da 'Ben onu kastetmedim. Bakara 114'ü okudum' diyerek ayetin arkasına sığınmanın hiçbir doğru, gerçekçi ve akılcı yanı yoktur. Mustafa Demirkan Hoca'ya ve onun gibilere tavsiyem, zalim ve kafir arıyorlarsa bulmak çok zor değil. Aynaya bakmaları yeterlidir."

'Yallah Arabistan'a...'

"Önüne gelen Mustafa Kemal Atatürk'e sarıyor. Önüne gelen Şeriat istiyor. Hilafet istiyor. Bu kadar istiyorsanız, bu iş bu kadar kolaysa, niye o zaman Arabistan'a gitmedin?"