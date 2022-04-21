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Siyaset Cemal Enginyurt'tan provokasyona destek! 'Kemal bey ve eşini evimizde misafir etmekten...'
Siyaset

Cemal Enginyurt'tan provokasyona destek! 'Kemal bey ve eşini evimizde misafir etmekten...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası provokasyonuna destek veren Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Kemal Bey ve eşini evimizde misafir etmekten şeref duyarız." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 17:15:00 - 2022-04-21 17:19:45

 Yeniakit.com.tr 

"Elektrik faturamı ödemeyeceğim." diyerek halkı zamlara karşı kırkırtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi.

'Misafir etmekten şeref duyarız'

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kılıçdaroğlu'nun elektrik provokasyonuna, "Kemal Bey dert etmeyin, yılgınlık yok direnişe devam. Kemal Bey ve eşini evimizde misafir etmekten şeref duyarız." sözleri ile destek verdi.

Kılıçdaroğlu'nun 65 yaş üstü olmasını öne süren Enginyurt, Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini "vicdansızlık" olarak yorumladı:

Anayasa'ya göre 65 yaşından büyük olanın elektriği kesilmez. Burada bile vicdansızlık yaptınız.

İşte Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilme anı!
İşte Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilme anı!

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İşte Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilme anı!

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