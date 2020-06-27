Cemal Enginyurt'tan Bülent Arınç'a olay sözler!

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın MHP ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Enginyurt, Arınç'ın Ülkücü ve MHP düşmanı olduğunu söyledi.

Enginyurt, Arınç'ın sözleriyle ilgili Twitter'dan videolu mesaj paylaştı. Arınç'a 24 Haziran seçimlerini hatırlatan Enginyurt, şöyle konuştu:

“Sen yoksun yanında da başarısız mı? Sen var mıydın 24 Haziran'da? 24 Haziran'da MHP vardı. Bülent Arınç'a soruyorlar 'MHP, AK Parti'nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?'. Diyor ki 'Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın'. Yani demek istiyor ki 'aynı düşüncedeyim.' Cumhurbaşkanı'nın sırtında bir kambur varsa, Bülent Arınç sensin! MHP’liler kimsenin sırtında kambur olmamıştır. Bülent efendi, içinde taşıdığın pis fikirlerini biz biliyoruz. Ülkücü ve MHP düşmanısın” ifadelerini kullandı.

Arınç ne söylemişti?

Haber Global’da ‘Jülide Ateş’le 40’ programına konuk olan Bülent Arınç, “MHP, AK Parti’nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?” sorusuna, “Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın” sözleriyle cevap vermişti.