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Gündem Cemal Enginyurt Sözcü TV'de kin kustu! Halil Konakcı Hoca'ya bir dizi hakaret: Allah bizi Atatürk ile haşretsin
Gündem

Cemal Enginyurt Sözcü TV'de kin kustu! Halil Konakcı Hoca'ya bir dizi hakaret: Allah bizi Atatürk ile haşretsin

Yeniakit Publisher
2023-09-01 23:01:00 -
Cemal Enginyurt Sözcü TV'de kin kustu! Halil Konakcı Hoca'ya bir dizi hakaret: Allah bizi Atatürk ile haşretsin

Demokrat Parti Genel Başkanı Cemal Enginyurt, Halil Konakcı Hoca'ya bir dizi hakarette bulundu.

Siyaseti kahvehane seviyesine indiren politikacılardan Enginyurt, Sözcü TV canlı yayınında konuştu.

Enginyurt, Halil Konakcı Hoca'yı hedef aldı.

"Senin gibi soytarıları sevmektense Mustafa Kemal Atatürk'e canımız kurban" hakaretinde bulunan Enginyurt, sözlerine şöyle devam etti:

Allah bizi Atatürk’le birlikte haşretsin. Allah bizi Atatürk’ü sevenlerden eylesin. O bizim gözümüzde mübarek bir insandır.

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