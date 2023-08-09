Cemal Enginyurt şimdi de Müslümanların selamına taktı!
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt şimdi de Müslümanların selamına taktı.
TBMM Genel Kurulu, CHP ile muhalefet partilerinin Akbelen Ormanı'ndaki çalışmalara ilişkin çağrısı nedeniyle dün olağanüstü toplandı.
Toplantıda gündem dışı söz alan Demokrat Partili Cemal Enginyurt, bu sefer de Müslümanların selamlaşmasına taktı.
Allah'ın selamını "Ben Arap mıyım?" diye hedef alan Enginyurt, "Ben Türk'üm. Ben günaydın derim." ifadelerini kullandı.
Gazeteci Latif Şimşek'e saldırıp korumasıyla birlikte darbeden Enginyurt, TBMM'de de AK Partili vekillere magandalık yaptı.
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