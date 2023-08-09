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Siyaset Cemal Enginyurt şimdi de Müslümanların selamına taktı!
Siyaset

Cemal Enginyurt şimdi de Müslümanların selamına taktı!

Yeniakit Publisher
2023-08-09 15:56:00 - 2023-08-09 16:09:22

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt şimdi de Müslümanların selamına taktı.

TBMM Genel Kurulu, CHP ile muhalefet partilerinin Akbelen Ormanı'ndaki çalışmalara ilişkin çağrısı nedeniyle dün olağanüstü toplandı.

Toplantıda gündem dışı söz alan Demokrat Partili Cemal Enginyurt, bu sefer de Müslümanların selamlaşmasına taktı.

Allah'ın selamını "Ben Arap mıyım?" diye hedef alan Enginyurt, "Ben Türk'üm. Ben günaydın derim." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Latif Şimşek'e saldırıp korumasıyla birlikte darbeden Enginyurt, TBMM'de de AK Partili vekillere magandalık yaptı.

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Yorumlar

Hamido

Sen adam görmemışsin .

Oflu İsmail

İlk önce adam ve insan olsun ama ne insan nede adam mahluk
TÜM YORUMLARA GİT ( 14 )
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