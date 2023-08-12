Cemal Enginyurt kendi babasını Arap seviciliği ile itham etti!

TBMM Genel Kurulu, CHP ile muhalefet partilerinin Akbelen Ormanı'ndaki çalışmalara ilişkin çağrısı nedeniyle geçtiğimiz hafta içinde olağanüstü toplandı.

Türkmüş, 'günaydın' dermiş!

Toplantıda gündem dışı söz alan Demokrat Partili Cemal Enginyurt, bu sefer de Müslümanların selamlaşmasına taktı.

Yüce Allah'ın selamını "Ben Arap mıyım?" diye hedef alan Enginyurt, "Ben Türk'üm. Ben günaydın derim." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Latif Şimşek'e saldırıp korumasıyla birlikte darbeden Enginyurt, TBMM'de de AK Partili vekillere magandalık yaptı.

Senin ismini kim koydu Cemal?

Gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu, hiçbir zaman ırkçılık yapmadığını belirttiği köşe yazısında önce, "Hayatımda hiç kimseye, 'Türk müsün, değil misin' diye bir şey sormadım, sormam.." ifadelerini kullandı.

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Karahasanoğlu ardından, Cemal Enginyurt'un adının Arapça olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

O zaman Cemal Enginyurt’a hatırlatmamız gerekmez mi? Sen, ismi ile, zikri ile Arap’sın.. Niye mi? Cemal, ne ismi? Türk ismi mi? Eğer sen bu isimleri, kökeni itibari ile ayrıma tabi tutup, İslami köken gerekçesini kullanıp, millet olarak saygı duyduğumuz isimleri, kavramları, “Arap olma”nın gereği gibi gösterirsen.. Ben de sana.. “İsmin Cemal olduğuna göre, sen Arap’sın” derim..

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Maganda Cemal Enginyurt, Karahasanoğlu'nun verdiği tokat gibi örneğe bozuk ağzıyla hakaretvari ifadeler kullanarak karşılık verdi.

Babasını Arap seviciliğiyle itham etti!

Enginyurt mesajında, babasını Arap seviciliğiyle itham etti. Kendi ismini koyan babasını da hedef almaktan çekinmeyen Enginyurt, şunları söyledi:

Evet ben Türküm, Türk oğlu Türküm. İsmim Arapça Cemal'miş, niye değiştirmemişim. Büyükler öyle isim vermiş, ben ise oğluma Alptürk ismini verdim. Arap seviciliği İslam Dini değildir. İnadına günaydın.

Öte yandan Enginyurt'un oğluna verdiği Alptürk ismine karşın, kızının adının yarı Türkçe yarı Farsça'dan oluşan "Miray" olduğu biliniyor.