Cemal Enginyurt Ekrem İmamoğlu'nu bakın nereden vurdu

CHP içerisinde devam eden hesaplaşma ve koltuk savaşı devam ediyor. Peş peşe değişim çağrılarında bulunan ve somut adımlar atan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki çekişme ise sürüyor. Son olarak Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

14-28 Mayıs sürecinde İstanbul'u unutup oy peşine düşen Ekrem İmamoğlu'na DP'li Enginyurt, dikkat çeken bir eleştiride bulundu. Enginyurt, İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet etmediğini değişim peşinde koştuğunu söyledi.

"HİZMETLERİNİZLE HALKA UMUT VERİN"

DP'li Cemal Enginyurt'tan CHP yönetimdeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Değişim deyip Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüyeceğinize hizmetlerinizle halka umut verin. Recep Tayyip Erdoğan Ankara ve İstanbul'u kazanırsa bir daha durduramazsınız, bir daha ayağa kalkamayız."