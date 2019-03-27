Cemaatler kime oy verecek 31 Mart 2019 seçimleri hangi cemaat hangi partiye oy verecek?

31 Mart 2019 yerel seçimleri Türkiye için yerel seçimden daha çok bir beka meselesi durumunda. Mehmetçiğin kararlı mücadelesiyle dağda bitmek üzere olan terör örgütü PKK, siyasi uzantısı HDP’nin Millet İttifakı sayesinde şehirde diriltilmek isteniyor. Tam da böyle bir durumda Türkiye pazar günü sandık başına gidecek. Seçime giremeyen Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakıni destekleyeceklerini açıklamasından sonra gözler cemaatlere çevrildi. Peki hangi cemaat kimi destekleyecek? Cemaatler kime oy verecek 2019 Hangi cemaat hangi partiye oy verecek? Hangi cemaat oyunun rengini belli etti? İşte detaylar.

31 Mart 2019 yerel seçimleri Türkiye için yerel seçimden daha çok bir beka meselesi durumunda. Mehmetçiğin kararlı mücadelesiyle dağda bitmek üzere olan terör örgütü PKK, siyasi uzantısı HDP’nin Millet İttifakı sayesinde şehirde diriltilmek isteniyor. Tam da böyle bir durumda Türkiye pazar günü sandık başına gidecek. Seçime giremeyen Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakıni destekleyeceklerini açıklamasından sonra gözler cemaatlere çevrildi. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde, İskender Paşa, Menzil, İsmailağa, Nazım Kıbrısi, Nur cemaati-Said Nursi Hz. Talebeleri ve daha bir çok cemaat Cumhur İttifakını desteklemişti. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde kimi destekleyeceklerine açıklayan cemaatler hangileri İşte detaylar…

İskenderpaşa Cemaati hangi partiye oy verecek?

“İskenderpaşa Cemaati kime oy verecek?” sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Sandık başına gidecek olan vatandaşlar destekleri adaylara oy verecekler. İskenderpaşa Cemaati, 31 Mart Yerel Seçimleri için kararını açıkladı. Cumhur İttifakı’nın destekleneceği duyuruldu.

İskenderpaşa Cemaati, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde kimi destekleyeceğini açıkladı. Seçimlere az bir zaman kala yapılan açıklamada, "Barış ve selamet elçisi İnancımız her daim baki ve payidar olacaktır." denildi. Cumhur İttifakı’nın destekleneceği duyuruldu.

İskenderpaşa Cemaati, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde milli iradeden yana olduklarını açıkladı. İskenderpaşa Cemaati lideri Muharrem Nureddin Coşan'ın imzasıyla yapılan açıklamada, "Barış ve selamet elçisi İnancımız her daim baki ve payidar olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Nureddin Coşan imzasıyla yayınlanan açıklama şu şekilde:

"CUMHURUN MÜTTEFİKİ AZİZ BAŞKANIM"

"İçini tutuşturulmuş ateşle dolduran hendek sahipleri KAHROLMUŞTUR"

[ BURUC 85 (1-9) ]

İyilik elçilerini; iz'ansız, kapkara, kokuşmuş düzenlerini korumak algısıyla, taşlayarak, kalleşçe öldürenler KAHROLMUŞTUR.

4 Şubat 2001'i tasarlayan, görmezden gelen, unutturan meş'um zihniyet KAHROLMUŞTUR.

Rabb'lerinin hoşnutluğunu kazanmak için Cuma günü camide toplananları katleden, yaşam modeli iddiası sahibi hegemonya KAHROLMUŞTUR.

Bizi bize, bizi nefsimize, kardeşi kardeşe, Kürt'ü Kürt'e, Arap'ı Arap'a, Alevi'yi Sünni'ye, Türk'ü Türk'e, Agop'u Abdullah'a, milleti de zillete düşüren KAHROLMUŞTUR.

Ayrıştıran, bölen, ötekileştiren, itibarsızlaştıran, tefrika sokan, şeytan güdümlü, tek dişli canavar KAHROLMUŞTUR.

Barış ve selamet elçisi İnancımız her daim baki ve payidar olacaktır.

Bu bağlamda, biz de ( EVET ) ile sizi destekliyoruz.

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat kimi desteklemişti?

Nakşibendiliğin Menzil şubesi Cumhur ittifakı dedi

Adıyaman başta olmak üzere Semerkand Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Menzil Cemaati, seçimlere uzun bir zaman kala AK Parti’ye oy vereceklerini ilan etmişti. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesi Menzil Cemaati'nden destek açıklaması geldi. Menzil Cemaati'ne yakın Semerkand Vakfı, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Beşir Derneği ve Genç-Kon tarafından gazetelere verilen ilanda, seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verileceği duyurmuştu. İlanda ‘’24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı yürütmenin çalışmalarına güç verecek çoğunlukta bir meclis yapısını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi duyururuz’’ denilmişti.

Nazım Kıbrısi’nin oğlu Erdoğan dedi

Seçimler yaklaşırken Erdoğan’a önemli bir destek de Şeyh Nazım Kıbrısi’nin oğlu Nakşibendi Şeyhi Mehmed Adil Efendi’den gelmişti. Mehmet Efendi 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini söylemişti.

İskender Paşa cemaati kimi destekledi

Mahmud Esad Coşan’ın Avustralya'da şüpheli bir TIR kazasında vefat etmesi akabinde Nureddin Coşan’ın liderliğini üstlendiği İskender Paşa Cemaati’nin tavrının bütün olarak ‘Cumhur İttifakı’ndan yana oldu. İskenderpaşa Cemaati'nin lideri Muharrem Nureddin Coşan imzasıyla referandumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteğin devam edeceğini vurgulayarak benzer bir metinle açıklama yapmıştı.

Nur cemaati kim dedi?

Türkiye’nin en fazla kola ayrılan cemaatlerinden Nur Cemaatleri’nin tavırları ise net olarak bilinmiyor. Yeni Asya grubunun seçimlerde Millet ittifakı’nın içinde yer alan DP’ye ve dolayısıyla CHP’ye oy vereceğini açıklarken, Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinin ise Cumhurbaşkanı Receğ Tayyip Erdoğan’a oy vermişti. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine dair açıklama yapmıştı.

Süleymancıların bir kolu AK Parti'yi diğer bir kolu ise İYİ Parti'yi desteklemişti.