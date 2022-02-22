Cem Yılmaz'ı Bill Gates ile çarpmaya çalıştılar

Şovmenlikten çok siyaset yapmaya başlayan tuzu kuru komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından başına gelen dolandırıcılık olayını paylaştı.

Ultra lüks yaşantısıyla dikkat çeken ve servet değerindeki araçlarıyla zaman zaman haber olan Yılmaz dolandırıcıların hedefi oldu.

Cem Yılmaz mail adresine dolandırıcılık amaçlı gelen e-maili Twitter hesabından paylaştı.

"Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü"

'Mr. Bill Gates' kullanıcı adlı mail adresinden kendisine gelen e-maili sosyal medya hesabından ifşa eden Yılmaz paylaşımında, "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya" ifadelerini kullandı.