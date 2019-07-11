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Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"

Gösterilerinde İslami değerlerle pervasızca dalga geçen Cem Yılmaz'ın ortağı olduğu Bebek Otel'de tesettür yasağı uygulandığı ortaya çıktı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:50
Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"

İnsanların pervasızca kahkahalarla izlediği gösterilerinde İslami değerlerle alay eden, cennet ve cehennemi 'esprilerine' alet eden Cem Yılmaz'ın ortağı olduğu bir otelde "Kapalıları almayın" talimatının olduğu belirlendi.

Cem Yılmaz da 28 Şubat'ı hortlattı

28 Şubat zihniyetini hatırlatan bu 'yasak', 28 Şubat zihniyetini hala devam ettirmekte ısrarlı olan CHP'nin destekçileri arasında yer alan Cem Yılmaz'ın kendi zihniyetiyle insanları çağ dışı bir şekilde nasıl ötekileştirdiğini gözler önüne serdi.

Star'da yer alan habere göre, İstanbul'daki Bebek Otel’de 28 Şubat’tan kalma çağ dışı ayrımcılık uygulaması hortladı. 'Komedyen' Cem Yılmaz’ın ortağı olan iş adamı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu otel ve kafelerde tesettür yasağı uygulandığı ortaya çıktı. Skandal yasak uygulaması iş adamı Engin Yakut’un iki Arap misafiri ile Muzaffer Yıldırım’ın işlettiği Bebek Otel’in kafesine yaptırdığı rezervasyon için gitmesiyle gözler önüne serildi.

Otuz yıldır Etilerde oturduğunu ve kısa süre öncesine kadar kafeye kapalı hanımların da geldiğini ifaden eden Yakut, “Ancak 29 Haziran’da yanımdaki misafir bayanların tesettürleri gerekçe gösterilerek bize rezervasyonumuz olmasına rağmen içeri alınmayacağımız söylendi. Güvenlik görevlileri ‘İşletme sahibi Muzaffer Yıldırım’ın kesin talimatı var kapalıları alamıyoruz’ cevabı verdiler” dedi. Bu cevap üzerine karakola giderek otel yönetiminden şikayetçi olduğunu belirten Yakut, ifadesinde maruz kaldığı ayrımcılığı şöyle anlattı: “Bebek Oteli’nin kafesinden 3 kişilik rezervasyon yaptırdım. Saat 11.00 gibi kafeye gittik. Ancak girişte güvenlik bizi durdurarak giremeyeceğimizi söyledi.

"Kapalı kimseyi almayın"

Ben de rezervasyon yaptırdığımı söyledim. O da ‘Haklısınız ancak talimat var bu kılık kıyafetle giremezsiniz’ dedi. Yani yanımdaki hanımların inançlarına uygun giydiği kıyafetlerle girmemizin yasak olduğunu söyledi. Ben de kim bu talimatı verdi hangi hakla kıyafete karışıyorsunuz diye sorunca oradaki güvenlik görevlisi ‘Muzaffer Bey’in özel talimatıdır kapalı kılık kıyafetle kimseyi içeri almayın’ dedi.

Açıklamalarına devam eden iş adamı Yakut, kendilerine yapılan ayrımcılığın işletmenin kamera kayıtlarına da yansıdığını belirterek, “İslami kıyafetleri gerekçe gösterilerek, tesettür sebebiyle bayanların içeri alınmaması, TCK’ya göre ayrımcılık ve nefret suçudur. Avrupa insan hakları sözleşmelerine de aykırı bu...” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:50
  1. İstanbul
  2. Cem Yılmaz
  3. 28 Şubat zihniyet
  4. CHP
  5. Bebek Otel
  6. iş adamı Engin Yakut
  7. iş adamı Muzaffer Yıldırım
  8. TCK
  9. Avrupa insan hakları sözleşmeleri

YORUM YAZ

  • BilalBilal5 dk önce
    Helal olsun bakin sizin basi ortulu kadinlariniz gidip bu soytarinin stand up larini belden asagi ahlaksiz soylemlerini 32 disi gorunurcesine kahkahalarla izliyorlar cunku hoslarina gidiyor diyorlardiki bakin bizde modern insanlariz sex konusmalari hele cem olunca hosumuza gidiyor.Mustahak size helal olsun cem ne isi var orada kadinlarin Deveye diken muslumankari kiken yariyor sonumuz cok kotu olacak cunku Allahin verdigi iktidar nimetini isyan ederek he ba ettik
  • mehmet gümüşmehmet gümüş5 dk önce
    müslümanım diyen bir kişinin bu gibi şarlatanların programlarına niye gidiyor ki argo kelimeler,adaba ,edebe uygun olmayan konuşmalara kahkaha atıyorlar çok yazık
  • aliali5 dk önce
    kapalı bayanlar iyi gidin bu adamın filmlerinekesesini sizin paranızla doldurup sizin giremeyeceğiniz oteller yapsın aptallar
  • AdilAdil6 dk önce
    Müslümana karşı bu ne bitmez bir kindir?
  • azapazap9 dk önce
    din düşmanlarıda chp ye oy veriyor bizim müslüman kardeşlerimizde.ve bu soytarıyı dışarıda görenler bununla fotoğraf çektirme yarışına giriyorlar. müslümanların hali malesef bu.
  • Kamil s.Kamil s.9 dk önce
    CHP istanbulu alınca bunlar gene eskiye döndüler ,sadece belediyeyi aldılat Allah korusun bunların hükümet olduğunu düşünün vay Türkiyenin haline vayki vay
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU9 dk önce
    İ.NELERİ ALSINLAR.TR..CİLİK OYNARLAR.
  • meyyidmeyyid10 dk önce
    bu hain umredeki resimlerini nette yayınlayıp duruyordu.demek ki hepsi takiyyeymiş.
  • YILDIZ YILDIZ YILDIZ YILDIZ 12 dk önce
    Reis gitsin daha çok zorbalık yapacak bu chp zihniyetli gericiler. Bizim içimizdeki hainlerde bu gerici köhnemiş cahiliye dönem kalıntılarının ekmeğine yağ sürüyorlar. Allah belalarını versin..
  • OkurOkur14 dk önce
    Sizde girmeyin ya ...Zaten her tarafta fitne var..Bazen Hz. ALLÂH c.c.insanlara firavunla bile yardım ediyor..Hz. Musa as. misali gibi..Selâmlar
  • KAYI BOYUKAYI BOYU14 dk önce
    nikahsız yaşayan bir kişidenne beklenilir kendine yakışanı konuşmuş
  • engineerengineer15 dk önce
    nesebi gayrı sahih bilmem ne çocukları, oturma organı kaşınınca mukaddesat, örtüye saldırıyor.
  • emre emre 15 dk önce
    İYİ YAPMIŞLAR. HER YERİ ARAP ÜLKESİNE DÖNDÜRDÜNÜZ. MİLLETİN GİYİDİĞİ ETEĞE BİLMEM NEYE KARIŞIRSANIZ ADAMI BÖYLE ALMAZLAR İÇERİ.
  • AliAli22 dk önce
    Ahmak meddah.
  • ataata22 dk önce
    abi her şey şey olacak ebüü.......
  • İbrahim Şekerİbrahim Şeker24 dk önce
    Kendilerini İslam, müslüman görenler GİTMEYİVERSİN öyle zibidilerin, ehl-i küfre hizmet edenlerin otellerine, mekanlarına. Başka yer mi yok memlekette.!
  • abdulkahabdulkah25 dk önce
    ayni sakat mantik kinaliada da bufe-plaj sda "uye olmayan giremez" yazarak basiortulu ve kapalilara ayrimcilik bariyeri koyuyorlar... bunlarla ilgili kurmlarca mafyatik-irkci uygulamalar icin ciddi cezalar uygulanmasi gerekir
  • aliali27 dk önce
    Bu demektirki Devletin gücü zayıfladı ve bunlar bunu farketti, hemen atağa geçti. Devlet bir an önce bunlara hadlerini bildirmeli ve gücünü göstermeli. Biz Halk olarak ONE MUNİt diyen, masay yumruğunu vuran ve hak ettiğine hak ettiği cevabı veren lideri istiyoruz.
  • veliveli29 dk önce
    Kapalıların öyle yerden ne işi var zaten...izzetinizi ayağa düşürmeyin...
  • MemoMemo29 dk önce
    Cem i iyi ta nirim cem atayist biridir.ona insan demiyon çünkü insan değildir.herkes bu imansız mahlukati iyi tanisin .muslumanlarbu gibi mahlukata itibar etmesin,..
  • tuncay kahvecituncay kahveci31 dk önce
    adamın suratına baksana HAYVANgibi
  • ahmetahmet31 dk önce
    muslynan mahalles7nde salyangoz degil domuz satmak... kendi ulkesinde inandigi gibi yasadigi icin zulme, ayrimciliga, otekilestirmeye maruz birakan kim varsa alcaktir... her sey daha guzel olacak deyip ilk is isci kiyimi, partizan kadrolasma olanlarin arasinda sozde sanatcilar da olsa malzeme,kalite, irkci-fasist eski turkiyenin zalim zihniyeti bu
  • ERDİNÇ IŞIK ERDİNÇ IŞIK 33 dk önce
    ELALEME KENDİNİ GÜLDÜREN BU ŞADIRVAN FIŞKİYESİNDEN BU VATANA NE HAYRI OLUR Kİ❓ADAM NE BURALI NEDE ORALI....YOKKİ ZATEN..
  • vatandaşvatandaş33 dk önce
    sahi cem özer kim ya? tanıyan varmı.
  • VedatVedat39 dk önce
    Iyi yapiyor, bizim kapalilarda hem filimlerini hem tiyatrosunu izlemeye devam etsin. BU köpegi en cok destekleyende muhafazakar aileler degilmi?
  • Ali Hacıoğlu Ali Hacıoğlu 40 dk önce
    Olur mu canım, Temel abiniz yarın halleder. Ne de olsa kankadırlar!!!
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili41 dk önce
    Herif kemalist, kemalist olduğunu kaç defa deklare etti! Yasakçılığının da, Din ile dalga geçmesinin temelinde de kemalistliği var! Bir de utanmadan, neden kemalistliği eleştiriyorsunuz, ölüp gitmiş" demezler mi!!

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