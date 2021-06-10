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Gündem Cem Yılmaz Twitter'da isyan etti
Gündem

Cem Yılmaz Twitter'da isyan etti

Cem Yılmaz, şahsına aitmiş gibi paylaşılan siyasi içerikli tweetlere isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 03:57:00 -
Cem Yılmaz Twitter'da isyan etti

Komedyen Cem Yılmaz, bir Twitter hesabından kendisine ait sözmüş gibi paylaşılan yazıya sert tepki verdi.

Söz konusu paylaşımda, Cem Yılmaz’ın ‘Bu ülkenin en büyük sorunu 2 duble rakı içeni kafir, 2 rekat namaz kılanı da Müslüman zannetmek.’ şeklinde bir sözü olduğu yazıldı. Bu gönderiyi alıntılayarak kendi hesabından paylaşan Cem Yılmaz tepki gösterdi.

"Bi bitmediniz"

Yılmaz paylaşımında, "Bu ülkenin en büyük sorunu bir şeyler geveleyip altına bir isim yazmak olsa gerek. Bi bitmediniz be. Nerede söylemişim bunu? Rüyanda mı?" ifadelerini kullandı.

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