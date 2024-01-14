Cem Yılmaz Levent'teki lüks villasını satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Korona süreci yeni bitmiş ve ekonomi dalgalanmaya başlamışken hayat pahalılığı edebiyatı yapıp halkçı ayaklarına yatan Cem Yılmaz, Levent'teki dairesini 100 milyon liraya satıyor.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Ünlü komedyen bu kez satışa çıkardığı villasının fiyatıyla gündeme geldi.
10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Cem Yılmaz, Levent'teki lüks villasını 100 milyon TL'ye satışa çıkardı.
İddiaya göre: Yılmaz, emlakçısına ilanı internete koymamasını söyledi. Oyuncu, bu durumun gizli kalmasını istedi.
4400 LİRADAN 7500 LİRAYA YÜKSELDİ
Cem Yılmaz’a yoğun ilgi zammı da beraberinde getirdi. VIP biletleri 4400 liradan 7500 liraya yükseldi.
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