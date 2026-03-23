Cem Uzan'ın "Prensiydi", düşmanı oldu: Doktor Erol Köse kimdir?

Kariyerine "Komedi Dans Üçlüsü" ile adım atan Köse'nin asıl büyük yükselişi ve sonrasındaki büyük çöküşü, Türkiye'nin bir dönemine damga vuran Uzan Ailesi ile olan ilişkisiyle şekillenmiştir.

Ortaklık Dönemi (Yaklaşık 1996-2003)Köse, şarkıcı Yeşim Salkım aracılığıyla Hakan Uzan'la (Cem Uzan'ın kardeşi) tanıştı. Yeşim Salkım o dönemde Hakan Uzan'ın eşiydi.

Hakan Uzan'ın müzik şirketine (Uzan Medya veya BİS Müzik) %51 payla ortak oldu. Köse, şirketin ağırlıklı hissedarı olarak kaldı.

Bu dönemde Rumeli Hisarı Konserleri'ni düzenlediler. Sanatçı Nez'in müzik piyasasına çıkışını bu ortaklıkta gerçekleştirdiler.

Köse, Uzan Grubu'nun medya gücünden (TV, radyo) faydalanarak yapımcılık kariyerini büyüttü. Ortaklık yaklaşık 1,5 yıl sürdü, ancak bazı kaynaklarda 2003'e kadar uzandığı belirtilir.

Cem Uzan'la Doğrudan BağlantıOrtaklık sırasında Cem Uzan ile tanıştı.

Cem Uzan, Köse'ye Genç Parti'den (2002 seçimleri) milletvekilliği adaylığı teklif etti. Köse aday oldu ancak parti yeterli oy alamadı ve Köse milletvekili olamadı.

Bazı iddialara göre Köse, Genç Parti'nin kampanya çalışmalarında da rol aldı.

Köse, Cem Uzan'la medya ve reyting ölçüm sistemleri (AGB skandalı gibi) konusunda da iş birliği yaptıklarını (1999'da Star TV'de deneysel çalışmalar) açıklamıştı.

Kopuş ve Tartışmalar (2003 Sonrası)Ortaklık bozulduktan sonra büyük kavga çıktı. Uzan Grubu'na (Star Gazetesi) bağlı medyada Köse'ye ağır eleştiriler yöneltildi; örneğin fotoğrafına peruk monte edilerek "peruklu" diye küçük düşürüldü.

Köse, vurulma olaylarından (2003'te bacağından ve kalçasından vuruldu) Cem Uzan'ı sorumlu tuttu. Tehdit aldığını, vurulma emrinin Uzan'dan geldiğini iddia etti (polis ifadesinde de belirtti). Uzan tarafı bunu reddetti.

Köse, çeşitli röportajlarda Uzan ailesini "çıkar ilişkilerine dahil olmaya zorlamak", "tehdit", "şeytanlık" gibi ifadelerle suçladı. Bir dizi projesinde parasının ödenmediğini, askerlerin Cem Uzan'a destek verdiğini öne sürdü.

Uzan Grubu'nun çöküşü (TMSF el koyması, İmar Bankası skandalı) sonrası Köse, bazı iddialarda "itirafçı" rolü oynadı veya Uzanlar aleyhine konuştu.

Ölümü

Erol Köse, 23 Mart 2026 tarihinde (bugün) Sarıyer'deki evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde "Mecburdum, kedime iyi bakın" yazılı bir not bulunduğu bildirilmiştir.