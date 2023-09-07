  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cem Toker yerel seçim sonucunu şimdiden duyurdu: Çok rahat kazanır
Gündem

Cem Toker yerel seçim sonucunu şimdiden duyurdu: Çok rahat kazanır

Yeniakit Publisher
2023-09-07 04:29:00 -

Katıldığı canlı yayında yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulunan Cem Toker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında muhalefet olmadığını belirterek çok kolay kazanacağını iddia etti.

İyi Parti, seçimleri CHP'nin HDP ile olan ilişkisi nedeniyle kaybettiklerini belirtirken yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını belirtti.

Ancak iş birliğine kapılarını da açık bırakan İyi Parti, ilk adımı atarak İzmir adayını açıkladı.

İyi Parti'de hareketli günler yaşanırken, Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde destek verenler, bugün koltuğu bırakması için eleştirel açıklamalarına devam ediyor.

O isimlerden biri olan LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker, Sözcü TV'de Dört Çarpı Dört programında muhalefetin durumu yorumladı.

"Kılıçdaroğlu'nun hala o koltukta oturmasını yadırgıyorum"

"6 partinin 5 tanesi tek başına 81 ilden birini kazanamaz" diyen Toker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimi çok rahat kazanacağını da ekledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meral Akşener'in ittifak kültürü öldü. İttifak bana umut veriyordu, ama maalesef sonuca baktığımızda böyle bir ittifakı bir daha görebileceğimizi düşünmüyorum.

Seçimden sonraki söylem ve duruşlarıyla Kılıçdaroğlu, kendi partilileri tarafından bile samimiyet testinden, güvenilirlik testinden geçemiyor.. Seçmen nezdinde zaten o yokmuş. Ne vaatlerle girdi ama seçmen onlara bile inanmadı.

Ondan sonra da Kılıçdaroğlu'nun söylemleri.. hala o koltukta oturmasını yadırgıyorum. Pek çok insandan duyuyorum. Daha bugün hayatında CHP'den başka partiye oy vermemiş 70'li yaşlarda bir Cumhuriyet kadını diyeceğimiz bir hanım bana "Kılıçdaroğlu o koltuktaysa ben sandığa gitmeyeceğim" dedi. Böyle bir ortamda hangi parti Kılıçdaroğlu'nun peşinden gider bunu sorgulamak lazım.

"Erdoğan bu seçimi çok kolay alır, karşısında zaten muhalefet yok"

Benim bakış açım böyle evet ittifak görmeyeceğiz. Ama iş birliği kapısını herkes son dakikaya kadar aralık bırakacak. Ama böyle devam ederse, Erdoğan'ın karşısında zaten muhalefet yok, Erdoğan bu seçimi çok kolay alır. CHP için de kaleleri, çantada keklik değildir artık.

TOGG fabrikası yarın hizmete açılıyor! Şerefin olduğunu ispatla Cem Toker..
TOGG fabrikası yarın hizmete açılıyor! Şerefin olduğunu ispatla Cem Toker..

Gündem

TOGG fabrikası yarın hizmete açılıyor! Şerefin olduğunu ispatla Cem Toker..

Cem Toker'in "Atatürk sloganı" iddiası elinde patladı! Hem de Teyit.org yalanladı
Cem Toker'in "Atatürk sloganı" iddiası elinde patladı! Hem de Teyit.org yalanladı

Gündem

Cem Toker'in "Atatürk sloganı" iddiası elinde patladı! Hem de Teyit.org yalanladı

Cem, Kemal'i topa tuttu! Sözcü TV'deki yorumcuların rengi attı
Cem, Kemal'i topa tuttu! Sözcü TV'deki yorumcuların rengi attı

Gündem

Cem, Kemal'i topa tuttu! Sözcü TV'deki yorumcuların rengi attı

İnsanları ne hale getirmişler! Cem Toker: CHP İstanbul’da beni aday göstersin yemin ediyorum kendime oy vermem
İnsanları ne hale getirmişler! Cem Toker: CHP İstanbul’da beni aday göstersin yemin ediyorum kendime oy vermem

Siyaset

İnsanları ne hale getirmişler! Cem Toker: CHP İstanbul’da beni aday göstersin yemin ediyorum kendime oy vermem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23