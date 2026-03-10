Cem Özdemir neden sevilmiyor?

Yazar İsmet Mısırlıoğlu, Baden Württemberg Eyalet Başbakanı seçilen Cem Özdemir ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Mısırlıoğlu, "Cem Özdemir'i neden sevmiyoruz?" başlıklı yazısında çarpıcı ifadelere yer verdi.

"Cem Özdemir'i sevmemek için onlarca sebep var"

İsmet Mısırlıoğlu'nun yazısı şöyle:

Baden Württemberg Eyalet Başbakanı seçilen Cem Özdemir'i sevmemek için onlarca sebep var.

Buna karşılık New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve Londra Belediye Başkanı Sadıq Kkan'la gurur duyuyoruz!

Çünkü onlar aslını inkar etmiyor, dine saldırmıyor ve kültürel değerlerini korumaya çalışıyor.

Bunu her şekilde başkanı oldukları şehirlerde gösteriyor ve yaşatıyorlar.

Ramazan etkinlikleri düzenliyor, Müslümanların iftar ve, sahur programlarına katılıyor.

Başörtüsü ile sorunları yok.

Daha da ötesi Siyonizm'i yargılıyor ve açık şekilde İsrail'in ırkçı ve işgalci politikalarını eleştiriyor.

Hatta Zohran Mamdani daha da ileri giderek Netanyahu, New York'a gelirse onu tutuklayacağını söylüyor.

Cem Özdemir ise bunların tam tersini ispatlamak için siyasete atılmış, önü açılmış, belli odaklar tarafından desteklenmiş ayrımcı bir figürdür.

Tüm siyasi kariyerini geldiği ülkeyi, kültürünü ve dinini eleştirerek şekillendirmiş biri.

Aşırı bir başörtüsü karşıtıdır.

En büyük düşmanlığı ise 2016 yılında Almanya Federal Meclis'ine sunduğu ve diğer Türk asıllı milletvekillerinin de desteklediği "Türklerin Ermeni Katliamı"nı kabul ettirmekle yapmıştır.

Cem Özdemir ayrıca katıksız bir İsrail ve Siyonizm destekçisi, savunucusu olma özelliğin korumuş ve her platforma bunu dile getirmekten geri durmamıştır.

Cem Özdemir, PKK yandaşlarının programlarına katılarak onlarla dayanışma içinde olmuştur.

FETÖ darbe girişiminden sonra Berlin'de Zaman gazetesinin temsiciliğine giderek onlara destek vermiştir.

Esasında bu, Almanya siyasetinin kirli boyutunu da gözler önüne seriyor.

Siyasette yükselmek için Müslüman geçmişini yargılayacaksın. Geldiğin kültüre ters düşeceksin. Hatta ona karşı mücadele edeceksin.

Hiç bir büyük Alman partisi, Türk asıllı bir siyasetcinin Müslüman kimliğiyle yükselmesini istemez.

Asıl sorun da biraz buradan kaynaklanıyor.

Alman siyasetinin temeli Müslüman ayrımcılığı ve İsrail- Siyonizm desteği üzerine şekillenmiştir.

İdeolojik olarak tutsak bir ülkede siyaset yapmak zevksiz olduğu kadar, sıkıcı da olabiliyor.

Bunu ben bizzat yaşayanlardanım.