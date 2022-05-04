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Yaşam Cem Madra kimdir? Cem Madra neden öldü, hastalığı neydi?
Yaşam

Cem Madra kimdir? Cem Madra neden öldü, hastalığı neydi?

Açık Radyo’nun kurucularından etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra hayatını kaybetti. Cem Madara’nın hayatını kaybetmesinden sonra Cem Madra’nın hayatı, biyografisi merak ediliyor. Peki Cem Madra kimdir? Cem Madra nereli ? Cem Madra kaç yaşındaydı? Cem Madra ne iş yapıyordu, mesleği neydi?

Yeniakit Publisher
2022-05-04 17:32:00 - 2022-05-04 17:34:36
Cem Madra kimdir? Cem Madra neden öldü, hastalığı neydi?

Yazar ve akademisyen Ömer Madra'nın oğlu, Açık Radyo'nun kurucularından Cem Madra hayatını kaybetti. Madra’nın ölüm haberi, Açık Radyo’nun Twitter hesabından şu ifadelerle duyuruldu: “Radyomuzun kurucularından, programcımız, dostumuz, etnolog, belgeselci ve kütüphaneci Cem Madra’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Açık Radyo’ya sayısız katkıda bulunmuş olan dostumuzun ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.”

Açık Radyo

Açık Radyo, 13 Kasım 1995 tarihinde İstanbul ili ve çevresine yayın yapmak amacıyla açılmış olan bölgesel, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen radyo istasyonu. İstanbul ve çevresine FM 95 Mhz bandı üzerinden yayın yapmaktadır.

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