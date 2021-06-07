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Gündem Cem Küçük'ten Sedat Peker'e jet cevap!
Gündem

Cem Küçük'ten Sedat Peker'e jet cevap!

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker Youtube üzerinden hedef aldığı isimlere bir yenisini ekledi. Aydınlıkçılar tarafından ajan olarak da suçlanan ve firar ettikten sonra muhalif cenaha sığınan Sedat Peker, bu kez Gazeteci Yazar Cem Küçük'ü hedef aldı. Cem Küçük ise anında cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 22:34:00 - 2021-06-07 23:41:32
Cem Küçük'ten Sedat Peker'e jet cevap!

Vatandaşların ekmek teknesine çökmeye çalışmasının ardından devletin harekete geçmesiyle soluğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde alan firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker, önümüzdeki pazar günü için bu kez Cem Küçük'ü hedefe koydu.

Veyis Ateş iddialarının ardından yine bir gazeteciye yönelen Sedat Peker, şu tehditlerde bulundu:

"Cem Küçük, çakma MİT’çi, pazar günü boşluk olursa seni de misafir oyuncu olarak alacağım. Kardeşlerim pazar günü çok eğleneceğiz çok. Hem de çok."

"Bu işler bittiğinde kim nerde olacak göreceğiz"

Bu tehdit üzerine gazeteci Cem Küçük twitter hesabından karşılık verdi. 'Elinden geleni ardına koyma' diyerek meydan okuyan Cem Küçük şunları yazdı:

"Elinden geleni ardına koyma. Senin gibilerle sonuna kadar mücadele etmek benim ruhumda var. Bu işler bittiğinde kim nerde olacak göreceğiz."

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Yorumlar

vatandas

bu cemde zerre kadar samimiyet yok 
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Temel kurtul

Herkes biliyor Sedat doğru söylüyor
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