  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Cem Küçük'ten olay sözler! Bunlarda gerçekten utanma yok
Medya

Cem Küçük'ten olay sözler! Bunlarda gerçekten utanma yok

Yeniakit Publisher
2023-05-31 14:18:00 - 2023-05-31 14:36:15
Cem Küçük'ten olay sözler! Bunlarda gerçekten utanma yok

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. seçim yenilgisini almasına rağmen hâlâ koltuğunda oturmaya devam etmesine isyan eden Cem Küçük, "Hiçbir şey olmamış gibi geziyorlar. Sanki mağlup olan onlar değil de başkası" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. seçim yenilgisini almasına rağmen hâlâ koltuğunda oturmaya devam etmesine isyan eden Cem Küçük, "Hiçbir şey olmamış gibi geziyorlar. Sanki mağlup olan onlar değil de başkası" ifadelerini kullandı.

Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Demokrasilerde seçim kaybedilince ne yapılacağı bellidir. Muhalif parti lideri istifasını verir. Siyasetten emekli olur. Bizde asla böyle olmuyor. Hem de hiç. Kemal Kılıçdaroğlu 13. yenilgisini aldı. CHP toplamda 17. kez yenildi. Hiçbir şey olmamış gibi geziyorlar. Sanki mağlup olan onlar değil de başkası... 

Kemal Kılıçdaroğlu hâlâ kendini galip sanıyor. "Yürüyüşümüz devam ediyor" diyor. Ortada bir kazanan varsa bir de kaybeden vardır. Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan kazandıysa o zaman mağlup olan kim? 

Her seçimde "oyumuzu artırdık" diye bahane olur mu? Oyunu artırıyorsun ama rakibin seni hep yeniyor. Tam 13. mağlubiyet. "Bu kez olacak" türü söylemlerin işe yaramadığı görülüyor. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir kere hatayı kendinizde arayın. Siz yenildiniz. CHP önce bunu idrak etmeli. (...)"

Yeni kabineyle ilgili flaş gelişme! Belli oldu
Yeni kabineyle ilgili flaş gelişme! Belli oldu

Siyaset

Yeni kabineyle ilgili flaş gelişme! Belli oldu

CHP'de flaş gelişme! Özgür Özel...
CHP'de flaş gelişme! Özgür Özel...

Siyaset

CHP'de flaş gelişme! Özgür Özel...

Bomba iddia! Mehmet Şimşek bugün...
Bomba iddia! Mehmet Şimşek bugün...

Gündem

Bomba iddia! Mehmet Şimşek bugün...

Meral Akşener'e çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu" target="_blank">
Meral Akşener'e çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu
Meral Akşener'e çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu

Siyaset

Meral Akşener'e çok büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu

İmamoğlu, seçim gecesi o isimle görüşmüş! "İşler karışacak" deyip duyurdu
İmamoğlu, seçim gecesi o isimle görüşmüş! "İşler karışacak" deyip duyurdu

Medya

İmamoğlu, seçim gecesi o isimle görüşmüş! "İşler karışacak" deyip duyurdu

Erdoğan'ın, sizin gibi ikiyüzlülerin, fırıldakların aklına ihtiyacı yok! Hadi başka kapıya
Erdoğan'ın, sizin gibi ikiyüzlülerin, fırıldakların aklına ihtiyacı yok! Hadi başka kapıya

Medya

Erdoğan'ın, sizin gibi ikiyüzlülerin, fırıldakların aklına ihtiyacı yok! Hadi başka kapıya

O gazeteciler tek tek ifşa oldu! Bunlar kendilerini uyanık mı sanıyor
O gazeteciler tek tek ifşa oldu! Bunlar kendilerini uyanık mı sanıyor

Medya

O gazeteciler tek tek ifşa oldu! Bunlar kendilerini uyanık mı sanıyor

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23