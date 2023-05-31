Cem Küçük'ten olay sözler! Bunlarda gerçekten utanma yok

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. seçim yenilgisini almasına rağmen hâlâ koltuğunda oturmaya devam etmesine isyan eden Cem Küçük, "Hiçbir şey olmamış gibi geziyorlar. Sanki mağlup olan onlar değil de başkası" ifadelerini kullandı.

Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Demokrasilerde seçim kaybedilince ne yapılacağı bellidir. Muhalif parti lideri istifasını verir. Siyasetten emekli olur. Bizde asla böyle olmuyor. Hem de hiç. Kemal Kılıçdaroğlu 13. yenilgisini aldı. CHP toplamda 17. kez yenildi. Hiçbir şey olmamış gibi geziyorlar. Sanki mağlup olan onlar değil de başkası...

Kemal Kılıçdaroğlu hâlâ kendini galip sanıyor. "Yürüyüşümüz devam ediyor" diyor. Ortada bir kazanan varsa bir de kaybeden vardır. Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan kazandıysa o zaman mağlup olan kim?

Her seçimde "oyumuzu artırdık" diye bahane olur mu? Oyunu artırıyorsun ama rakibin seni hep yeniyor. Tam 13. mağlubiyet. "Bu kez olacak" türü söylemlerin işe yaramadığı görülüyor.

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Bir kere hatayı kendinizde arayın. Siz yenildiniz. CHP önce bunu idrak etmeli. (...)"

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