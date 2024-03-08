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Gündem Cem Küçük seçimlerde AK Parti'nin önündeki en büyük engeli açıkladı! İmamoğlu filan değil, duyan şaştı
Gündem

Cem Küçük seçimlerde AK Parti'nin önündeki en büyük engeli açıkladı! İmamoğlu filan değil, duyan şaştı

Yeniakit Publisher
2024-03-08 10:10:00 -
Cem Küçük seçimlerde AK Parti'nin önündeki en büyük engeli açıkladı! İmamoğlu filan değil, duyan şaştı

Gazeteci Cem Küçük, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin en büyük rakibinin Ekrem İmamoğlu olmadığını açıkladı. Küçük, partinin en büyük rakibinin ekonomik durum olduğunu söyledi.

Gazeteci Cem Küçük, 31 Mart yerel seçimler öncesindeki son durumu canlı yayında aktardı.

Yücel Kayaoğlu'nun Türkiye Gazetesi'ndeki "İstanbul için tam saha pres başlıyor" başlıklı haberini değerlendiren Cem Küçük çarpıcı ifadeler kullandı.

Cem Küçük, emekliler ve ekonomik durumun AK Parti'nin önündeki engeller olduğunu söyledi.

İşte Cem Küçük'ün o ifadeleri:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'AK Parti'nin sıkıntıları nedir?' diye söylemek lazım. AK Parti yaptırdığı anketlerde yarım puan Kurum, yarım puan İmamoğlu'nun önde çıktığı biliniyor. AK Parti'nin en büyük rakibi ne? Emekliler ve ekonomi rakip. Yüksek prim ödemesine rağmen düşük emekli maaş alan vatandaşlar bu durumdan rahatsız. Sahada karşılaşılan en büyük sorun ekonomi. Suriyeliler artık önceki seçimlerde olduğu büyük sorun değil. Bu konuda sıkıntı yok. Ali Yerlikaya'nın bu hizmetlerinden herkes memnun. Seçim yarışının başa baş gittiği İstanbul’da kararsız seçmen oranı yüzde 15’in üzerinde AK Parti, İmamoğlu’ndan çok ekonomik tabloyu rakip görüyor. Ekonomi, hayat pahalılığı ve emeklilerin durumu AK Parti'nin önündeki en büyük engel"

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