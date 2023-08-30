Cem Küçük, resmen çılgına döndü! Hem yalancı hem provokatör

Bayrampaşa’da bir polis memuru otobüs durağında bulunan vatandaşları tehdit eden ve saldıran bir kişiyi ayağından vurdu. Sosyal medyada sözde gazeteci etiketiyle paylaşımlarda bulunan İbrahim Haskoloğlu ise olay üzerinden yeni bir provokasyonda bulundu. Haskoloğlu, polis memurunun açığa alındığına dair skandal bir algı yaptı. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir” ifadelerini kullandı. Haskoloğlu’na tepki gösteren Cem Küçük ise Türkiye gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sosyal medyadan yalan ve provokasyon yapanlar yasayı unutmuşa benziyorlar. Yasa ne diyordu, hatırlayalım: Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Mülteciler, ekonomi üzerinden topluma yalan haber enjekte edenler halkın düzeniyle oynuyorlar. Hem moral bozuyorlar hem de yalan haberlerle şiddeti körüklüyorlar.

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Buna örnek biri var. Sosyal medya trolü İbrahim Haskoloğlu. Bu trol hem yalancı hem de yalancı provokatör. Daha önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve o dönem MİT Başkanımız Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaştığı için tutuklanmıştı. Kendisine derin devlet süsü veren bu provokatör dün de benzer bir yalana imza attı. (…)"