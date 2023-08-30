  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar! Neden ekmekten uzak durmalıyız?

CHP İstanbul teşkilatında 'Biz öndeyiz' kavgası! 'Değişimciler' ve 'Kemalciler' birbirine girdi...

Akaryakıta dev indirim! O güne kadar sakın depoyu fullemeyin...

Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapmaya hazırlanıyor

Erdoğan’dan tarihi günde dikkat çeken mesaj! 30 Ağustos’ta Türkiye Yüzyılı vurgusu

iPhone 15 tanıtım tarihi Türkiye saati resmi olarak Türkiye'ye açıklandı: Beklenen o an geldi! Modellerin üstüne çıkacak

Türkiye'ye petrol vermedikleri için zarar üstüne zarar ediyorlar! Acil olarak çözüm yolu arıyorlar

Müslüman turistler ırkçılardan endişeli

Türkiye bir doğalgaz keşfine daha çok yakın! 'Bölgeden gaz fışkırıyor' haberini almamız an meselesi

En düşük emekli maaşı için 2 farklı ihtimal!
Medya Cem Küçük, resmen çılgına döndü! Hem yalancı hem provokatör
Medya

Cem Küçük, resmen çılgına döndü! Hem yalancı hem provokatör

Yeniakit Publisher
2023-08-30 13:05:00 -
Cem Küçük, resmen çılgına döndü! Hem yalancı hem provokatör

Bayrampaşa’da bir polis memuru otobüs durağında bulunan vatandaşları tehdit eden ve saldıran bir kişiyi ayağından vurdu. Sosyal medyada sözde gazeteci etiketiyle paylaşımlarda bulunan İbrahim Haskoloğlu ise olay üzerinden yeni bir provokasyonda bulundu. Haskoloğlu, polis memurunun açığa alındığına dair skandal bir algı yaptı. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir” ifadelerini kullandı. Cem Küçük ise Haskoloğlu’na çok sert tepki gösterdi.

 

Bayrampaşa’da bir polis memuru otobüs durağında bulunan vatandaşları tehdit eden ve saldıran bir kişiyi ayağından vurdu. Sosyal medyada sözde gazeteci etiketiyle paylaşımlarda bulunan İbrahim Haskoloğlu ise olay üzerinden yeni bir provokasyonda bulundu. Haskoloğlu, polis memurunun açığa alındığına dair skandal bir algı yaptı. Konuya ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir” ifadelerini kullandı. Haskoloğlu’na tepki gösteren Cem Küçük ise Türkiye gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sosyal medyadan yalan ve provokasyon yapanlar yasayı unutmuşa benziyorlar. Yasa ne diyordu, hatırlayalım: Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor. 

Mülteciler, ekonomi üzerinden topluma yalan haber enjekte edenler halkın düzeniyle oynuyorlar. Hem moral bozuyorlar hem de yalan haberlerle şiddeti körüklüyorlar. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Buna örnek biri var. Sosyal medya trolü İbrahim Haskoloğlu. Bu trol hem yalancı hem de yalancı provokatör. Daha önce Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve o dönem MİT Başkanımız Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaştığı için tutuklanmıştı. Kendisine derin devlet süsü veren bu provokatör dün de benzer bir yalana imza attı. (…)" 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23