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Medya Cem Küçük, müjdeyi tüm Türkiye'ye verdi! 4-5 ay sonra bunu hep beraber göreceğiz
Medya

Cem Küçük, müjdeyi tüm Türkiye'ye verdi! 4-5 ay sonra bunu hep beraber göreceğiz

Yeniakit Publisher
2024-08-20 10:27:00 -
Cem Küçük, müjdeyi tüm Türkiye'ye verdi! 4-5 ay sonra bunu hep beraber göreceğiz

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında “Ekonomide genel görünüm iyiye gidiyor. Geriye kalan tek şey bu iyi rakamların vatandaşlarımıza yansıması” dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında “Ekonomide genel görünüm iyiye gidiyor. Geriye kalan tek şey bu iyi rakamların vatandaşlarımıza yansıması” dedi.

Merkez Bankası rezervlerinin rekor düzeye çıktığını, cari açığın düştüğünü, gri listeden çıkıldığını söyleyen Küçük, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu işi iyi götürüyor. 4-5 ay sonra her şeyin nasıl iyi olduğunu hep beraber göreceğiz” diye yazdı.

 
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