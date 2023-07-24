Cem Küçük fena bombaladı! Ağzına geleni söyledi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, muhalefetin halinin içler acısı olduğunu belirtti. “Muhalefet dağılmakla kalmadı, çöktü... Her anlamda tel tel döküldüler ve dökülmeye devam ediyorlar” ifadelerini kullanan Küçük, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Seçimden önce tam iki sene sadece "güçlendirilmiş parlamenter sistem" konuştu muhalefet. Başka hiçbir şey konuşmadı. O zaman da ekonomik sıkıntılar vardı ama tek bir öneri getirmediler.

Merak Akşener, Kemal Bey'in aday olmasını istemedi. Bunu dolaylı yollarla söyledi. Kemal Bey de aday olduğunu dolaylı yollarla söyledi. Sonunda masa dağıldı ama mecburen toplandı. İyi Parti’nin hevesi kırıldı. Muhalifler masanın dağılmasından İyi Parti’yi sorumlu tuttular...

Seçim oldu. Erdoğan ve Cumhur İttifakı kazandı. Muhalefet dağılmakla kalmadı, çöktü... Her anlamda tel tel döküldüler ve dökülmeye devam ediyorlar.”

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